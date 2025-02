Provas do Concurso para Procurador de Aracaju será neste domingo

A aplicação da prova objetiva do concurso para o cargo de Procurador do Município de Aracaju está marcada para o domingo, dia 09 de fevereiro de 2025. Com 4.362 inscritos, o concurso oferece 10 vagas para o cargo de Procurador, além da formação de cadastro reserva, com salário inicial de R$ 17.442,50 e carga horária de 30 horas semanais. Os requisitos incluem diploma de ensino superior em Direito e registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil.

Distribuição das vagas:

8 vagas para ampla concorrência;

1 vaga para candidatos com deficiência;

1 vaga para candidatos afrodescendentes

Para Tiago Vieira, Presidente da comissão organizadora do concurso o número de inscritos superou as expectativas. Sobre os locais de realização das provas ele ressaltou que “são escolas estruturadas para acolher os candidatos de forma confortável para que tudo saia como previsto”. Vieira, também aproveitou para desejar boa sorte a todos os candidatos.

Realizado pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog) e pela Procuradoria Geral do Município (PGM) o certamente será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação de Seleção (Cebraspe). Os candidatos devidamente inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, discursiva e de títulos.

A prova objetiva terá duração de 4 horas e 30 minutos e será realizada no turno da tarde.

Abertura dos portões às 12h, fechamento às 13h e início das provas às 13h30. De caráter eliminatório e classificatório, a avaliação valerá 150 pontos e abordará diversas disciplinas jurídicas. A prova discursiva está prevista para o dia 13 de abril de 2025.

Foto: Marcelle Cristinne