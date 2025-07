Próxima edição do Projeto Vamos Empreender acontece no dia 25 de julho no Sebrae

Dando continuidade ao cronograma de 2025 do Projeto Vamos Empreender, o SergipePrevidência realiza mais uma palestra voltada à capacitação e ao estímulo de atitudes empreendedoras. A atividade acontece na sexta-feira, dia 25 de julho, às 9h, no auditório do Sebrae Sergipe, e abordará o tema “Estabelecimento de Metas e Objetivos”.

O encontro é destinado a aposentados, pensionistas, e servidores ativos da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), e tem como objetivo orientar os participantes sobre a importância do planejamento estratégico para alcançar metas pessoais e profissionais. A palestra buscará desenvolver competências relacionadas à organização, definição de prioridades e foco em resultados, elementos essenciais para quem deseja empreender com mais eficiência e segurança.

O Projeto Vamos Empreender é uma iniciativa do SergipePrevidência em parceria com o Sebrae Sergipe e a PMSE. A ação visa promover inclusão produtiva, geração de renda e protagonismo social entre os segurados do Estado, oferecendo capacitações com suporte técnico, institucional e metodológico das instituições parceiras.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas de forma presencial ou remota, pelos seguintes canais: recepção do SergipePrevidência; telefone ou WhatsApp: (79) 3198-0800; formulário digital disponível no site: www.sergipeprevidencia.se.gov.br ; e-mail: programas@sergipeprevidencia.se.gov.br (informando nome completo, CPF e telefone de contato).

Foto: Ascom/SergipePrevidência