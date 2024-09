‘Psicologia, Psiquiatria e Nutrição como aliados da saúde mental’ é tema de palestra

O evento é gratuito e integra programação conjunta do Setembro Amarelo do CRP19 e clínicas de Sergipe

O Conselho Regional de Psicologia de Sergipe (CRP19), Grupo Cenutri, Reintegrar- Saúde Mental Personalizada e Núcleo Plena Vita realizam nesta sexta-feira, 20, às 19h, no auditório da Cenutri, localizado na Rua Tenente Aragão, 615, bairro Farolândia, em Aracaju(SE), a palestra ‘Psicologia, Psiquiatria e Nutrição como aliados da saúde mental’.

A atividade integra o movimento Setembro Amarelo, maior campanha anti estigma do mundo que em 2024, traz o lema “Se precisar, peça ajuda!”.

Na programação temas como ‘A influência do estilo de vida na saúde mental’, que terá como palestrante o nutricionista Américo Ferreira Leite Neto (CRN5- 19606), pós-graduado em Nutrição e Metabolismo e Fisiologia do Esporte pela Faculdade de Empreendedorismo e Ciências Humanas e Faculdade Ibra de Brasília, e Pós Graduando na primeira turma de Neuro e Psiquiatria Nutricional pela Coimbra Academy. Atuante na parte clínica e diretoria técnica nutricional do Núcleo Plena Vita, onde também é CEO e diretor de marketing e network.

‘Risco de suicídio: avaliação e tratamento’ será a o tema da palestra do psiquiatra Antonio Aragão, graduado em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto (SP), residência Médica em Psiquiatria pelo Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira – Campinas(SP), residência Médica em Psicoterapia no Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo (IPq HCFMUSP), título de Psiquiatria pela ABP e AMB, formação em Psiquiatria Forense pelo IPq HCFMUSP, pós-graduação Latu-Sensu de Especialização em Preceptoria de Residência Médica do Hospital Sírio-Libanês(SP), membro do Conselho Fiscal da Associação Sergipana de Psiquiatria e Diretor Técnico da Clínica Reintegrar.

A psicóloga e psicanalista, Petruska Passos Menezes (CRP19/636), palestrante convidada e representante do CRP19, abordará ‘O sofrimento como caminho’. Petruska Passos é membro do NPSSA (Núcleo Psicanalítico de Salvador) e representante da COWAP (Comitê Mulheres e Psicanálise) pelo NPSSA – IPA (International Psychoanalytical Association). É membro da International Federation of Psychoanalytic Societies (IFPS), instituição ao qual o Círculo Psicanalítico de Sergipe (CPS) pertence. No CPS é membro psicanalista e integrante da Comissão Científica do CPS e da Formação Psicanalítica. Atua ainda como supervisora de casos clínicos. Trabalhou como professora preceptora clínica em Psicanálise na Unit. Possui MBA em Gestão e Políticas Públicas (FGV), Pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas (FANESE) e neuropsicologia (UNIT). É idealizadora e coordenadora do Projeto Navegantes Psi que possui como objetivo melhorar a qualidade de saúde e vida da sociedade, sendo um importante trabalho social. O Navegantes Psi tem uma clínica social acessível à população: Nave Social.

O evento é gratuito, mas é necessário fazer inscrição

https://forms.gle/4xn1C61HJfumb6E57

Ascom CRP19