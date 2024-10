MPCSE – Publicado novo cronograma do concurso de subprocurador

Nesta quinta-feira, dia 17, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe o novo edital de cronograma de correção das provas discursivas do concurso público para o cargo de subprocurador do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPCSE).

A correção das provas será feita pela banca examinadora, Instituto AOCP, e com previsão de divulgação do resultado preliminar e do espelho no dia 29 de outubro. Já o período do recurso, será nos dias 30 e 31.

De acordo com edital, a divulgação do parecer do recurso contra o resultado preliminar da prova está prevista para o dia 29 de novembro.

T​exto: Mayusane Matsunae