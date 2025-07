Publicado resultado da prova oral do concurso de subprocurador do MPC-SE

​Nesta quinta-feira, dia 24, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe o resultado da prova oral do concurso para o cargo de subprocurador do Ministério Público de Contas (MPC-SE).

O edital com o resultado da prova oral pós-recursos encontra-se disponível no portal da banca organizadora do certame – Instituto AOCP: institutoaocp.org.br

Convocação

Além deste edital, também foi publicada a convocação para a prova de título, onde os candidatos deverão no período das 10h do dia 25 às 23h do dia 30 de julho, observando o horário oficial de Brasília-DF.

O candidato deve preencher o formulário seguindo as orientações da banca organizadora e recomendado que efetue o acesso com antecedência de até 30 minutos do horário de término, para que seja possível o total cadastramento e envio dos documentos desejados.

Por DICOM/TCE