Público aprova a variedade de atividades culturais da Vila da Páscoa

Realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), a Vila da Páscoa tem reunido, desde o dia 4 de abril, centenas de famílias na região dos lagos da Orla da Atalaia. Com programação gratuita e voltada para todas as idades, o evento segue até este domingo, 27, e vem recebendo avaliação positiva do público. Nesta sexta-feira, 25, os visitantes destacaram o acolhimento e a variedade das atrações.

Nesta segunda edição, a estrutura e a programação foram ampliadas. Além do tradicional espetáculo da Paixão de Cristo, o espaço conta com roda-gigante, fábrica de chocolate, recreação infantil, feira de artesanato sergipano, sala multissensorial, toca do coelho, labirinto, brinquedos acessíveis, além de pontos de hidratação, banheiros, espaços gastronômicos, Via Sacra e áreas instagramáveis.

Um dos grandes destaques deste ano é o espaço de teatro, com duas sessões diárias gratuitas, apresentando espetáculos exclusivamente sergipanos. O ambiente é climatizado, acessível, com rampa para cadeirantes, área com visibilidade ampliada para pessoas com deficiência e, nas sessões das 20h, intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A atriz Alessandra Teófilo, da Companhia Arte em Ação, apresentou o espetáculo Brinquedo Mágico, com mensagens sobre meio ambiente, respeito às diferenças e união. Para ela, a iniciativa valoriza o fazer artístico local. “A Vila da Páscoa já se tornou uma marca no calendário da população sergipana. Há uma sensibilidade cada vez maior com os artistas e com o coletivo. É muito especial poder estar aqui, levando arte e alegria para as famílias”, afirmou.

Quem visita a Vila da Pascoa também aproveita uma boa música. Abrindo a programação desta sexta, a cantora Carol Gomes apostou em um repertório que contemplou vários ritmos. “Estou extremamente feliz por fazer parte desse momento. Parabenizo o Governo do Estado e a Funcap por proporcionarem um espaço tão acolhedor. É uma oportunidade linda para todos nós”, disse.

Famílias aproveitam

A aposentada Ivone Maria, de 70 anos, visitou a Vila acompanhada dos netos e filhos. “É a primeira vez que venho e estou adorando. Os espaços são ótimos, estou andando bastante, a decoração está linda e adorei os coelhinhos que circulam. Tirei muitas fotos”, contou.

A aracajuana Cristiane Almeida, que levou os filhos Davi e Lorena, de 5 e 6 anos, também elogiou a Vila. “É maravilhoso. Um espaço para as crianças, para as famílias, e o melhor: tudo gratuito. Muitas pessoas não têm condições de pagar por lazer, e aqui tudo é pensado para acolher. Já vim outras vezes e sempre me encanto”, destacou.

Vila da Páscoa

A Vila da Páscoa 2025 acontece diariamente até o dia 27 de abril, das 17h às 22h, na Orla da Atalaia, e é uma realização do Governo do Estado, por meio da Funcap e secretarias de Estado da Comunicação (Secom), da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). O evento conta com apoio da Netiz, Energisa e Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Foto: Erick O’Hara