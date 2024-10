Público aprova espaços de teatro e cinema na Vila da Criança

O contato com a arte, cultura e a sergipanidade é destaque na Vila da Criança que, ao longo de 20 dias, oferece uma programação intensa, celebrando o cinema e o teatro sergipano com sessões gratuitas e abertas para o público. Nesta segunda-feira, 21, na semana final do evento, o espaço seguiu movimentado, recebendo um grande fluxo de visitantes que aproveitam as diversas atrações.

Todos os dias, três espetáculos teatrais são apresentados ao público, com capacidade para até 80 pessoas por sessão. A entrada é gratuita, liberada por meio de fila 15 minutos antes de cada apresentação. A disposição das cadeiras garante conforto e acessibilidade tanto para crianças quanto para adultos, incluindo pessoas com deficiência (PCDs). Sorrisos e olhares atentos marcam a interação do público com cada espetáculo.

Toda a programação teatral é composta por companhias sergipanas. Uma das atrações da noite foi o espetáculo “A Cobra Grande”, do grupo Mamulengo de Cheiroso. O espetáculo é um encontro direto com as práticas populares, ritmos e dialetos sergipanos. “São 46 anos de Mamulengo. É uma longa jornada de teatro popular, espontâneo, onde a escola é o mundo: os circos, os dramas populares, o reisado, os folguedos. O que posso dizer é que o povo nos deu essa experiência. Quem assiste pela primeira vez gosta e volta para ver mais”, contou o diretor do grupo e bonequeiro, Augusto Barreto.

Acompanhado da irmã Larissa, Rafael Cardoso conta que esta é a terceira vez que visitam a Vila da Criança e a segunda que assistem ao espetáculo do Mamulengo de Cheiroso. “A interação, as músicas, os bonecos são muito engraçados. Gostamos muito, e nesta semana temos que aproveitar mesmo. Espero voltar aqui ainda antes do encerramento”, disse.

Cinema

O cinema também foi um grande destaque na Vila da Criança. “Programação excelente, caprichada e pensada para as crianças. Meu filho ama o cinema, e os filmes daqui são muito bons e, principalmente, adequados para a idade dele”, afirmou Cristiane Matos, mãe de Luca, de 8 anos.

As sessões apresentam filmes como ‘As Aventuras de Seu Euclides: Parafusos’, uma produção sergipana com bonecos; ‘Tia Ruth: Uma História de Amor’, exibido duas vezes devido à demanda; além de ‘Perlimps’, vencedor de importantes prêmios nacionais, e ‘Além da Lenda’, que também encantou o público.

Vila da Criança

Além da programação artística, a Vila da Criança conta com Arena Gamer, Aquário de Recreação, parque de diversões com opções de brinquedos acessíveis, casas temáticas e Minicidade.

O espaço tem ainda praça de alimentação, espaços para economia criativa e solidária, fraldário, sala de amamentação, além dos serviços de apoio e segurança.

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

Foto: Thiago Santos