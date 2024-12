SMTT: Público aprova o funcionamento do Programa Atende

A mudança de endereço do Programa Atende e do Núcleo de Perícia, saindo do bairro Farolândia para a sede da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Aracaju, no bairro Inácio Barbosa, já foi aprovada por quem procurou os serviços nesta sexta-feira, 13.

O autônomo Raffael Oliveira, esteve no local acompanhando a jovem Laryssa Batista. Como se deslocam do município de Barra dos Coqueiros, o acesso à sede da SMTT para o uso dos serviços foi considerado providencial. “Sair da Galeria Farol Center foi melhor, no sentido de logística. A proximidade do Terminal DIA, inclusive, facilita a nossa mobilidade”, declara.

A autônoma Laryssa ressaltou o tratamento recebido pelos profissionais no espaço. “Desde que recebi o diagnóstico de autismo tenho sido bem tratada, seja pelos motoristas ou mesmo pelos auxiliares. Tenho recebido todas as informações que preciso no Núcleo de Perícia Médica, sem falar que o ambiente novo, aqui na SMTT, é mais acolhedor”, afirmou.

A profissional de serviços gerais, Rosana Vieira, demonstrou contentamento ao testificar que a mudança de endereço do Núcleo de Perícia Médica e do Programa Atende iria facilitar o acompanhamento do irmão.

“Além da localização, o serviço é organizado e eu posso comprovar porque também acompanhei meu pai, que fazia uso dos serviços antes de partir”, declara.

Infraestrutura

Para a mudança, um espaço na SMTT foi totalmente reformado e preparado para dar mais comodidade, inclusive aos servidores públicos da superintendência. Mesmo com a mudança, o atendimento ao público não foi interrompido.

“Já podemos constatar que a aprovação é coletiva, até mesmo pelas linhas do transporte coletivo que passam em frente à SMTT. O espaço é mais amplo também. Além do trabalho de ampla divulgação realizado pelo órgão, informamos sobre o novo endereço aos que tinham perícia já agendada, através de ligações, o que facilitou ainda mais a adesão”, explicou a assistente social Laissa da Silva.

Instruções

O público que deseja ter acesso aos serviços do Programa Atende do Núcleo de Perícia pode ir ao espaço de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h, horário de funcionamento da sede da SMTT de Aracaju, que fica na rua Roberto Fonseca, n° 200, bairro Inácio Barbosa.

Transporte públicos

As linhas que já estão circulando em frente à SMTT em dias úteis são: 100-1 – Circular Shoppings 01 e 100-2 – Circular Shoppings 02.

O que é o serviço de perícia médica?

O serviço é oferecido para quem tem direito ao Passe Livre do transporte público e para quem deseja fazer o cartão de estacionamento (pessoas com deficiência). O agendamento para as perícias acontece presencialmente.

O que é o Atende?

O Programa Atende, serviço de transporte gratuito, é disponibilizado para pessoas com deficiência motora, mental, múltipla, temporária ou permanente em alto grau de dependência. Os beneficiados são transportados em vans para as clínicas onde realizam sessões de fisioterapia. Atualmente, 61 cidadãos são beneficiados pelo serviço.

Telefones para contato:

Perícia

79 9 8836-6535

79 988366497

3179-1410

Programa Atende

79 98836-6632

Fonte e foto: Ascom/SMTT