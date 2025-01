Público aprova a programação musical na Vila do Natal Iluminado

A temporada da Vila do Natal Iluminado está chegando ao fim, mas ainda tem muito para aproveitar nesses últimos dias. O público que prestigia o espaço se depara com inúmeras atividades e uma programação variada, entres elas apresentações musicais que acontecem no centro da praça de alimentação da vila.

No fim da tarde desta quinta-feira, 02, Ricarddo Cantor deu início à programação musical da Vila do Natal. Na sequência, foi a vez do cantor Paulo César animar a galera. A noite encerrou com o show de Tom Robson, que não deixou ninguém parado.

A dona de casa Maria José Santana aproveitou bastante o show de Ricarddo Cantor. “Eu achei a apresentação ótima, dancei bastante, quero mais!”, exclamou. E completou: é importante ter momentos assim, pretendo vir mais ainda antes da vila acabar”.

Jonas Dantas é professor e prestigiou um dos shows da Vila do Natal. “O que mais me chamou a atenção foi a disposição do som, ficou bem legal mesmo, porque dá pra ouvir tudo certinho, tem todos os locais. O show em si também foi muito bom, muito legal mesmo, e ajuda bastante os artistas do estado, que às vezes ficam escondidos. Tem muita gente boa que não tem tanta oportunidade de aparecer, e esses eventos são justamente uma porta de entrada para a galera”, afirmou.

O músico Ricarddo Cantor informou que o projeto apresentado foi fruto da Lei Paulo Gustavo.

“É um espaço muito importante, principalmente para a gente poder divulgar nossa arte e levar cultura para as pessoas. Quanto mais isso acontece, mais conseguimos disseminar a arte e levar cultura para as pessoas. Este show foi realizado através da Lei Paulo Gustavo, pela Funcap, e é um projeto importantíssimo. Então, que venham mais e mais, está chegando também a Lei Aldir Blanc, e que possamos fazer novos projetos para entregar mais trabalhos para a galera”, finalizou.

A cantora Thais Buffato ficou encantada com a apresentação que presenciou. “Eu achei muito legal, principalmente por ser um show gospel, uma coisa que geralmente a gente não vê muito, então eu fiquei muito feliz. O ambiente também está muito lindo, o palco também, a cidade está brilhando, está muito bonito”, elogiou.

Vini Buffato também é músico e falou sobre o espaço para os artistas. “Eu acho que é um ótimo incentivo, não só para cultura, mas também para o turismo. É legal a gente ver apresentações que não são só do mesmo estilo. Outro dia a gente veio aqui e estava tendo show de MPB, já teve show de rock, de forró, é legal ver que estão incentivando a cultura para todos os gostos”, destacou.

Homenagem

No intervalo entre as apresentações, o Bar da Inclusão prestou uma homenagem aos órgãos apoiadores do evento, um deles sendo a Funcap.

O presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência e altas habilidades em Sergipe, Antônio Luiz do Santos, explicou o que representa essa homenagem. “A medalha Embaixador da Inclusão de 2024 é uma comenda concedida pelo Conselho da Pessoa com Deficiência, por meio de seu pleno, que indicou a Funcap pelo conjunto da obra em 2024, principalmente na inclusão. Não apenas na questão de acessibilidade, mas também na inclusão de ajudar as mais de 280 mil pessoas sergipanas a enfrentar as diversas barreiras: arquitetônicas, comunicacionais, laborais, educacionais, e a principal barreira que a Funcap nos ajudou a enfrentar foi a barreira atitudinal, ou seja, a ter atitude inclusiva. Por exemplo, colocar intérprete de Libras ao lado dos cantores no palco durante o São João, ter a atitude de contratar cantores com deficiência para se apresentar nos diversos espaços da Fundação”, explicou.

A chefe de gabinete da Fundação, Stéfanie Carla, esteve presente e falou sobre a importância desses espaços para a população. “O Governo do Estado e a Funcap têm sempre se preocupado em fazer com que os eventos sejam mais inclusivos, em que todas as pessoas possam ter acesso e aproveitar as atrações da melhor forma possível, então é uma honra receber essa homenagem, pois mostra que estamos seguindo pelo caminho certo”, revelou.

Vila do Natal Iluminado

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Deso, Netiz e Energisa.

Foto: Camila Gerônimo