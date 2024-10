Público da Vila da Criança contará com programação lúdica e artística nesta quarta

Crianças, famílias sergipanas e turistas poderão, mais uma vez, se reunir nesta quarta-feira, 16, na Vila da Criança, para aproveitar os espaços recreativos e culturais do evento realizado pelo Governo do Estado, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju. A programação, iniciada no último dia 7, segue até o dia 26 de outubro, sempre das 17h às 22h.

No Teatro da Vila, espaço com capacidade para 80 pessoas e acesso gratuito, a quarta-feira contará com os espetáculos ‘As Cabeçorras do Cotejo’, do Grupo de Teatro Mamulengo de Cheiroso, às 17h30, baseada em uma brincadeira típica da cidade de Estância, com bonecos gigantes e música ao vivo; ‘Variedelas’, da Cia Gentileza de Artes Integradas, às 19h, com acrobacia, malabares, equilíbrio e humor apresentadas pelas mulheres do grupo; e ‘Balaio de Cantos, Contos e Encantos’, do Coletivo Cênico, às 20h30, com foco em manifestações populares de grupos folclóricos.

Outra atração muito procurada pelo público, o Cinema da Vila exibirá nesta quarta-feira os filmes ‘As aventuras de Seu Euclides: Parafusos’, às 17h30; ‘Tia Ruth, uma história de amor’, com duas sessões, a primeira às 18h e a segunda às 18h30; ‘Perlimps’, às 19h; e ‘Além da Lenda’, às 20h30. Com entrada gratuita, as sessões ocorrem em uma sala climatizada para 100 espectadores.

Vila da Criança

Além da programação artística, a Vila da Criança conta com Arena Gamer, Aquário de Recreação, parque de diversões com opções de brinquedos acessíveis, casas temáticas e Minicidade.

O espaço tem ainda praça de alimentação, espaços para economia criativa e solidária, fraldário, sala de amamentação, além dos serviços de apoio e segurança.

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

Programação do Teatro da Vila da Criança

Dia 16/10 (quarta-feira)

17h30 – ‘As Cabeçorras do Cotejo’ – Grupo de Teatro Mamulengo de Cheiroso

19h – ‘Variedelas’ – Cia de Gentileza

20h30 – ‘Balaio de Cantos, Contos e Encantos’ – Coletivo Cênico

Programação do Cinema da Vila da Criança

Dia 16/10 (quarta-feira)

17h30 – ‘As aventuras de Seu Euclides: Parafusos’

18h – ‘Tia Ruth, uma história de amor’

18h30 – ‘Tia Ruth, uma história de amor’

19h – ‘Perlimps’

20h30 – ‘Além da Lenda’

Foto: Igor Matias