Público lota a praça de eventos Hilton Lopes nos mercados centrais na primeira noite do Forró Caju

Em uma noite que desafiou as previsões meteorológicas, o céu da capital sergipana se iluminou com o brilho prateado da lua para dar boas-vindas, neste domingo (23), véspera de São João, à abertura do Forró Caju 2024, o mais tradicional evento junino, promovido pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju).

Adornada por bandeirolas coloridas, a histórica praça Hilton Lopes, nos mercados centrais, foi tomada por uma multidão num verdadeiro brinde à cultura nordestina.

A festa, que existe há mais de 30 anos na capital, promete ser uma das maiores edições de todos os tempos em 2024. O palco Luiz Gonzaga, em homenagem ao Rei do Baião, montado como se fosse um grande arraial, com o que há de mais moderno em som e iluminação, recebeu em sua primeira noite uma programação para lá de especial, com apresentações de artistas renomados do cenário nacional e local. Unha Pintada, Xote Baião, Mano Walter, Zuerões do Forró e a dupla Maiara e Maraísa foram as atrações principais.

A voz inconfundível do cantor e compositor sergipano Aldiran Santana, conhecido como “Unha Pintada”, deu o pontapé para o início do evento. Natural de Simão Dias, o artista levou ao palco toda a emoção de suas canções românticas, fazendo o público cantar junto. “Ainda dá frio na barriga participar do Forró Caju, é muita responsabilidade abrir os shows no dia de hoje. O São João de Sergipe é um dos maiores, é onde se inicia tudo, e o Forró Caju, claro, é um dos maiores também. Estou muito feliz de participar todos os anos deste evento maravilhoso, uma grande vitrine para os artistas que desejam se lançar no mercado musical. É importante as pessoas abraçarem os artistas da terra”, afirmou Aldiran ainda no camarim. Com sucessos como “Condenado” e “Desculpe Amor”, ele proporcionou um show cheio de emoção. “Meu repertório hoje é o que o povo quiser”, completou.

Às 21h30, ouvia-se, de longe, a batida da zabumba, o choro da sanfona e o tilintar do triângulo. No palco, o som tradicional do Xote Baião, que esbanjou alegria e o orgulho das manifestações culturais do Nordeste. Fundada em 2001, em Aracaju, a banda é conhecida por manter viva a tradição do forró pé de serra.

“São 23 anos de Xote Baião no Forró Caju. A nossa história está muito conectada com esse evento lindo. Eu costumo dizer que o Forró Caju é o grande Maracanã para o forrozeiro, é uma emoção muito grande poder apresentar para esta multidão tudo aquilo que a gente construiu ao longo dos anos. Temos dois DVD’s, oito CD’s autorais, nossas músicas estão em todas as plataformas digitais, e esse carinho que a gente recebe a gente retribui neste momento, no palco, agradecendo e fazendo o que a gente faz de melhor, que é cantar forró tradicional, raiz, que é o que nutre o trabalho de toda a Xote Baião”, comentou o vocalista da banda, Vinicius Nejaim.

Entre os destaques do repertório da Xote Baião, músicas autorais da banda, como a recém-lançada “Ingresso carimbado”, os clássicos “Me dá uma chance”, “Sentimento Maluco” e “Arrasta-pé do caranguejo”, bem como canções de forrozeiros consagrados, como Luiz Gonzaga e Dominguinhos. “Fizemos uma festa inesquecível, foi maravilhoso”, garantiu.

Mano Walter iniciou sua apresentação às 23h, para delírio da multidão. Natural de Quebrangulo, em Alagoas, o cantor e compositor se tornou um fenômeno nacional com hits como “Balada do Vaqueiro” e “Juramento do Dedinho”. Recentemente ele foi indicado ao Grammy Latino, com o DVD ‘Novo Horizonte’.

“Estou muito feliz em estar aqui no Forró Caju, mais uma vez. Eu, que comecei minha carreira tocando aqui na região, devagarzinho, e hoje estou tocando nos grandes centros como Aracaju. Vocês puderam conferir a galera cantando do início ao fim. Tudo isso é muito gratificante. Agradeço a todos pela oportunidade”, declarou Mano Walter.

À meia-noite e meia, a banda Zuerões do Forró, formada por Roberta Oliveira e Artur Luna, deu continuidade à animação da festa, com um repertório que misturou clássicos do forró das antigas e músicas autorais. “É sempre um prazer tocar no Forró Caju. A gente sente a energia e o carinho do público. Nosso repertório está daquele jeito: alto-astral, misturando forró raiz e modernidade, enfim. O importante é a galera dançar com a gente. Confesso que ainda dá aquele frio na barriga”, comentou Roberta. “É uma felicidade enorme tocar aqui, inserido nesta programação fantástica de hoje”, complementou Artur.

A dupla sertaneja Maiara e Maraísa encerrou com chave de ouro a primeira noite do Forró Caju. Nem mesmo a chuva fina que caía aquela altura da madrugada foi capaz de dispersar o público, que não arredou o pé e acompanhou o show até o fim.

Maiara e Maraísa são irmãs gêmeas, de São José dos Quatro Marcos (MT), e conquistaram o Brasil com sucessos como “10%” e “Medo Bobo”. “Estávamos ansiosas para fazer esse show aqui em Aracaju, que é uma cidade que nós amamos muito. Todas as vezes que nós estamos aqui, somos bem recebidas, seja no aeroporto, seja no hotel, mesmo não fazendo show, nós somos tão bem recebidas, o povo nos trata tão bem, trazem até comida para o show. Aqui é uma cidade maravilhosa e nós saímos daqui energizadas”, afirmou Maraísa.

“O nosso repertório todo mundo canta, graças a Deus. De norte a sul, leste, oeste, a gente chega e faz nosso trabalho, até porque eles querem ouvir as nossas músicas. A gente faz nosso show e deixa rolar no final. Se vier uma intuição de fazer alguma música diferente, a gente tem suporte para fazer isso. A gente se diverte, rodamos o Brasil, independentemente de ser rodeio, São João, carnaval, o público nos recebe com muito carinho para poder chegar até aqui neste grande evento”, observou Maiara.

A festa continua

O Forró Caju 2024 segue até o dia 29 de junho, com uma programação recheada de shows e muita animação. Uma linda festa para quem quer celebrar o São João em grande estilo e aproveitar o melhor da cultura nordestina.

Confira a programação desta segunda, 24

PALCO LUIZ GONZAGA

20h – Ramon e Randinho

21h30 – Pedro Lua

23h – Ana Castela

00h30 – Michel Teló

02h – Jeanny Lins e Dedé Brasil

PALCO GERSON FILHO

17h – Trio Averara

18h30 – Lucas Campelo

20h – Quadrilha Junina

20h30- Fábio de Estância

22h – Chiko Queiroga & Antônio Rogério

23h30 – Forró Candeeiro de Prata

01h – Dani Martins

AAN – Fotos: Alberto Cézar/PMA