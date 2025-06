Público lota o Rancho RioMar para o Concurso de Quadrilhas da TV Atalaia

O evento reuniu, em quatro dias, quase 9 mil pessoas que vibraram com a apresentação de 12 quadrilhas juninas

De 18 a 21 de junho, o Rancho RioMar foi palco de uma verdadeira explosão de cultura, beleza e emoção com a realização do Concurso de Quadrilhas da TV Atalaia 2025. Durante os quatro dias de evento, quase 9 mil pessoas passaram pelo espaço, lotando a arena para prestigiar um espetáculo marcado por brilho, criatividade, histórias emocionantes e coreografias de tirar o fôlego.

As juninas foram avaliadas nos seguintes critérios: desempenho do marcador (quem conduz a coreografia), harmonia do grupo e animação, originalidade das coreografias, qualidade do trio ou banda musical e os trajes e figurinos utilizados.

Ao todo, 12 quadrilhas se apresentaram no decorrer do concurso. No sábado, dia 21, as três finalistas, escolhidas por um júri técnico, voltaram ao Rancho RioMar para a apresentação decisiva, encantando o público e os jurados.

A grande campeã da edição 2025 foi a Pioneiros da Roça, que brilhou com o tema “Divina”, uma homenagem à padroeira de Sergipe, Divina Pastora. A quadrilha foi destaque não apenas pela apresentação impecável, mas também conquistou os títulos de “Melhor Rei e Rainha”, “Melhor Casal de Noivos” e “Melhor Banda”.

O segundo lugar ficou com a Xodó da Vila, que emocionou com o tema “Véio – O Escultor de Sonhos”, retratando a jornada de um sertanejo cuja arte transformou o sertão em poesia e ganhou o mundo. Em terceiro, a quadrilha Século XX trouxe o tema “Brado – Sertão de Fé e Devoção”, uma narrativa poderosa sobre a vida no sertão, onde a fé e a esperança são tão essenciais quanto a chuva.

As três finalistas emocionaram o público ao retratar, cada uma à sua maneira, a fé, a força, a resiliência e a esperança que marcam o povo nordestino. Além de celebrar a tradição nordestina, o evento também cumpriu um importante papel social. Foram arrecadados mais de 1,5t de alimentos, que foram doados ao programa Mesa Brasil Sesc, contribuindo para levar solidariedade a quem mais precisa.

O Concurso de Quadrilhas da TV Atalaia 2025, realizado em parceria com o RioMar Aracaju, fez história e reafirmou a importância de valorizar, preservar e exaltar as tradições culturais do nosso Nordeste.

Lotti+Caldas Comunicação – foto Jorge Roberto