PÚBLICO LOTA PRAÇA HILTON LOPES PARA CURTIR SHOWS DA PRIMEIRA NOITE DO FORRO CAJU 2025 NO MERCADO

O Circuito Mercados, segunda etapa do Forró Caju 2025 começou na noite desta quarta-feira (18), na Praça Hilton Lopes, no centro de Aracaju.

Com estrutura ampliada e segurança reforçada, a festa atraiu milhares de pessoas que celebraram o retorno de um dos maiores eventos juninos do Nordeste. A primeira noite foi marcada por cinco atrações que se apresentaram no palco Luiz Gonzaga, misturando tradição e modernidade no forró.

Luiz Ferraz abriu a programação com um show que agitou as pessoas que vieram curtir a primeira noite do Forro Caju no mercado. Com repertório diversificado, o cantor trouxe canções de arrocha e forró tradicional. O artista elogiou a festa e disse que realizou um sonho. O convite para participar do evento. “Que festa linda! Eu agradeço a Deus por esse sonho realizado, é a primeira vez que canto no Forro Caju. Espero voltar mais vezes”.

Na sequência, quem subiu ao palco foi Natanzinho Lima, que trouxe uma mistura envolvente de arrocha e brega. Carismático, ele embalou o público com sucessos recentes e conquistou os presentes com sua presença de palco vibrante. O artista sergipano demonstrou sintonia com a plateia e falou da tradição do Forró Caju no São João do Nordeste. “É uma festa que acontece há 32 anos aqui em Aracaju, então é um evento muito tradicional no nosso Estado e no Nordeste. Eu estou feliz de estar aqui para cantar nessa festa linda”.

Vitor Fernandes foi a terceira atração a subir no palco Luiz Gonzaga e deu continuidade à festa com muito piseiro romântico. O cantor, que já é sucesso em todo o Nordeste, relembrou de quando cantou com Xand Avião em Aracaju e disse que era uma honra estar com um show exclusivo no Forró Caju. “É uma emoção imensa estar aqui hoje com show exclusivo para essa galera linda. Eu já estive aqui em uma outra oportunidade, cantando com Xand Avião, mas hoje eu estou trazendo meu repertório, um show que foi especialmente preparado para quem veio curtir o Forró Caju. É uma honra para mim estar aqui hoje e dividir o palco com Natanzinho Lima”.

A banda Desejo de Menina levou romantismo ao palco por volta da meia-noite e meia. Conhecida por seu forró apaixonado, a banda embalou casais e fãs com músicas que marcaram época. A banda levou o público a loucura quando cantou “Vida Vazia”e“Diga Sim Pra Mim”. Mesmo na madrugada, o público se manteve animado e cantou em coro os maiores sucessos da banda. A vocalista Mirella Viera falou sobre a alegria de fazer parte da programação de um dos festejos mais tradicionais do Nordeste. “É uma alegria imensa fazer parte da programação de um dos festejos juninos mais tradicionais do Nordeste. Nosso show aqui em Aracaju vai trazer um forró bem romântico e eu tenho a certeza de que hoje nós vamos desbloquear memórias”.

Encerrando a primeira noite de festa, a banda Magníficos subiu ao palco com um repertório repleto de sucessos que embalaram os fãs da banda. Os hits emocionaram o público. Com décadas de estrada, o grupo mostrou por que é uma das bandas mais queridas do gênero, entregando um show cheio de nostalgia e emoção. O cantor Fernando Frajola disse que cantar no Forró Caju é uma imensa felicidade. “Cantar no palco do Forró Caju é uma alegria imensa e hoje nós vamos fazer essa galera vibrar com nossos sucessos. Estamos aqui para cantar com alegria e trazer muita emoção para esse público lindo”.

O Forró Caju 2025 segue até o dia 29 de junho com programação diária e gratuita, reunindo grandes nomes da música regional e nacional.

Foto Ronald Almeida, SECOM PMA