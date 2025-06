PÚBLICO SE DESPEDE DO FORRÓ CAJU 2025 E DESTACA POR QUE O MELHOR SÃO JOÃO DO MUNDO É AQUI, EM ARACAJU

Com o fim da programação do Forró Caju 2025 neste domingo (29), na Praça dos Mercados, o público curtiu a última noite de festa celebrando.

Em clima de despedida, a multidão acompanhou com entusiasmo os shows de Calcinha Preta, Sergival, Henry Freitas, Samyra Show, Mulheres Perdidas e Heitor Costa, encerrando uma edição marcada por recorde de público e forte presença cultural.

O vice-prefeito e secretário da Comunicação Social de Aracaju, Ricardo Marques, fez um balanço dos 20 dias de festa e ressaltou o empenho coletivo que tornou o evento possível. “A gente só tem que agradecer a Deus, aos funcionários que se envolveram, a toda a equipe de servidores da Prefeitura de Aracaju, todas as secretarias envolvidas, que foram fundamentais na preparação desse nosso Forró Caju desde antes, com a escolha dos artistas, a estrutura e a participação efetiva do nosso povo”, enfatizou.

“O povo de Aracaju se sente pertencente com o Forró Caju. É um evento que significa pertencimento e elevação da nossa autoestima durante esse mês junino, que todo o Nordeste aproveita para festejar. Estou muito feliz, não só pela participação do público, mas também pelo girar da economia, da renda, os ambulantes, os comerciantes, os donos de bares, todos felizes por causa do retorno positivo. E agradecer, agradecer de verdade e se preparar, porque esse 2025 foi uma experiência extremamente positiva. Tivemos mudanças, descentralizamos, fizemos um evento que teve algumas inovações. E para 2026 pode ter certeza que será algo extraordinário depois dessa experiência de seis meses da gestão da prefeita Emília Corrêa comigo. Eu tenho certeza que o público aprovou e a gente sai muito feliz e agradecido.”

O aposentado Eugênio Bispo dos Santos acompanhou 12 dias de shows e se disse encantado com a estrutura da edição. “Foi tudo muito bom. Nada a reclamar, às vezes a chuva chega com um pouco de intensidade, mas a gente traz o guarda-chuva. Mas eu vim todos os dias, dancei e curti muito”, contou, ao lado da esposa Carmosita.

A analista de RH Claudiene Santos também aproveitou o evento, mesmo à distância. Ela esteve presencialmente em dois dias, mas acompanhou outros momentos de casa, por meio das transmissões feitas pela Prefeitura no YouTube. “Os dias que não pude vir, assisti de casa mesmo. Mas estive aqui no dia de Wesley Safadão, e hoje estou com uma amiga que é fã de Samyra Show. O Forró Caju é uma festa linda, muito organizada”, destacou.

Para o concurseiro Vinicius Henrique Santos, o impacto do evento já no primeiro ano da nova administração da Prefeitura de Aracaju foi muito positivo. “O Forró Caju com essa nova gestão superou tudo que imaginei. As atrações de nível nacional, como Wesley Safadão, lotaram a praça. A segurança, a estrutura, tudo funcionou perfeitamente. Uma excelente evento”, concluiu.

Foto: Ronald Almeida/SecomPMA