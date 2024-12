Quadrangular Jardins traz especialista em finanças Mirna Borges a Aracaju nesta segunda

Evento visa inspirar pessoas a melhorar suas finanças e praticar solidariedade

Nesta segunda-feira, 9, às 19h, ocorrerá na Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ) Jardins, em Aracaju (SE) o Encontro de Sucesso “As 5 Regras de Ouro do Sucesso Financeiro”. A palestra será ministrada pela renomada especialista em finanças Mirna Borges, criadora do canal EconoMirna, que conta com mais de 1 milhão de seguidores no YouTube.

Mirna, que vem diretamente de Vitória, Espírito Santo, irá compartilhar estratégias sobre como se organizar e crescer nas finanças, desmistificando conceitos e apresentando soluções práticas para o dia a dia. O evento, organizado pela IEQ Jardins através do grupo Time de Sucesso, é direcionado para empresários, empreendedores e todos aqueles que desejam alcançar um desenvolvimento da sua vida financeira.

A entrada para o evento é gratuita, mas a organização pede a doação de um brinquedo para ser entregue a crianças carentes em uma ação social realizada pela igreja, especialmente no período natalino.

De acordo com a Igreja, o evento foi pensado para inspirar pessoas a melhorar sua vida financeira e, ao mesmo tempo, praticar a solidariedade, promovendo um impacto positivo na comunidade. “Entendemos que sucesso também é saber compartilhar. Nosso objetivo é trazer crescimento financeiro aos participantes enquanto fortalecemos nossa missão de cuidar do próximo”, destacou a responsável pelo Time de Sucesso na IEQ Jardins.

Sobre Mirna Borges

Aos 32 anos, Mirna Borges é referência em educação financeira no Brasil. Criadora do canal EconoMirna, lançado em 2016, a capixaba decidiu transformar erros financeiros pessoais em aprendizado coletivo. Formada em Engenharia Mecânica e de Petróleo, ela migrou para o universo das finanças depois de enfrentar perdas em investimentos feitos sem planejamento.

No canal, Mirna ensina de forma leve e descontraída temas como planejamento financeiro, investimentos seguros e até dicas práticas para economizar e realizar sonhos, como viagens. Seu conteúdo inclui explicações claras sobre previdência, consórcio e tarifas bancárias, além de estratégias para usar o dinheiro de forma inteligente.

Serviço

O que: Encontro de Sucesso – “As 5 Regras de Ouro do Sucesso Financeiro”

Quando: Segunda-feira, 9 de dezembro, às 19h

Onde: IEQ Jardins – Av. Pedro Valadares, 999, Aracaju (SE)

Entrada: Gratuita, com a doação de um brinquedo

