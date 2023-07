Quadrilha junina Assum Preto homenageia Luiz Gonzaga em noite na Vila do Forró. Grupos completaram a programação

A Vila do Forró teve mais uma noite de atrações majoritariamente locais, com grupos de forró e quadrilha que foram destaques na programação da última sexta-feira, 14.

Os festejos da noite iniciou pelo Coreto da Marluce com o grupo de forró, Capitães do Forró, que trouxe um repertório com muita autenticidade. Eles cantaram músicas clássicas do forró, canções de personalidades na música regional nordestina e sergipana.

Do mesmo modo, no Barracão da Sergipe, outro grupo de forró fez a alegria dos visitantes. O Forró Chic-Chic acertou na escolha do repertório, agradando os amantes de forró que, nem por um segundo sequer, deixaram de admirar a atração do início ao fim da apresentação.

Após os grupos de forró, o público se retirou do meio do salão e aos poucos foram se posicionando em volta do Barracão da Sergipe, isso porque quem estava prestes a se posicionar era a quadrilha Junina Assum Preto.

A quadrilha, criada no bairro ponto novo de Aracaju em 1990, com mais de 33 anos de estrada, demonstrou o porquê é umas mais tradicionais do estado. Assum Preto trouxe para a temporada 2023, a temática ” Gonzagão Moeda do Sertão”. A apresentação homenageiou Luiz Gonzaga numa história icônica onde os integrantes da quadrilha atuam numa parte teatral, convocando representantes do Congresso Nacional e até o presidente para tornar efeito a proposta de alteração da nova moeda brasileira. Tal moeda teria que levar em uma das faces o rosto do eterno Rei do Baião, Luiz Gonzaga.

A proposta é levada aos deputados e senadores fictícios, e também ao presidente, fictício, que dá o veredito aprovando a nova moeda nacional. A performance da quadrilha com a história e também no envolto da dança, animaram turistas e locais. Ao final, o público que estava presente no Barracão da Sergipe acabou participando também de um momento de quadrilheiros, porque foi formado ao convite dos noivos, reis e rainha, uma enorme quadrilha espontânea, entusiasmando os apreciadores que arriscaram entrar no arraiá.

Complementando a noite, Lucas Campelo também deu um show de sanfona e cantoria, ao introduzir e misturar ritmos ao xote e ao forró. Lucas cantou os maiores sucessos da nova leva do forró e também canções tradicionais.

ASN – Foto: Ascom/ Funcap