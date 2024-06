Quadrilha Junina Século XX é a campeã do concurso ‘seu menino – 2024’

O coração bateu mais forte na grande final do concurso de quadrilhas juninas ‘Seu Menino’. Foram quatro noites de pura emoção.

No palco do Sesc São João na Praça brilharam as quadrilhas Assum Preto, Balanço do Nordeste (Umbaúba/Se), Unidos em Arrasta Pé, Xodó da Vila, Cangaceiros da Boa, Século XX, Rala Rala, Massacará, Unidos em Asa Branca, Meu Xodó e Meu Sertão (Riachuelo).

Apresentações memoráveis que contagiaram o público diante da harmonia dos brincantes, das coreografias, cenários, figurinos e adereços que iluminavam os quatro cantos da Praça General Valadão, na última quinta-feira, 20/06.

Das 12 agremiações inscritas, apenas três se classificaram para a final, que consagrou a Quadrilha Século XX como a grande vencedora do Concurso ‘Seu Menino – 2024’, conquistando o prêmio de dez mil reais com o tema Se Essa Rua Fosse Minha – uma homenagem a Rua de São João e sua tradição junina iniciada em 1911, segundo pesquisadora Aglaé Fontes.

“A nossa iniciativa teve o objetivo de atrair o turista para o centro comercial e proporcionar aos comerciários uma oportunidade de vivenciar uma das manifestações culturais mais significativas dos sergipanos”, disse o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade, destacando a relevante atuação da instituição na programação do projeto Sesc São João na Praça e o importante apoio da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e do Departamento Nacional do Sesc para a realização do evento.

A diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, agradeceu a participação do público e a equipe que se empenhou diuturnamente para executar o projeto com maestria. “A noite de hoje é de gratidão ao Sistema Comércio e aos brincantes por manter viva a tradição das quadrilhas juninas e toda sua riqueza cultural presentes nas músicas, nas vestes e nas danças. Foram quatro noites de espetáculos emocionantes que nos fizeram reviver a alegria dos festejos juninos”, ressaltou a diretora.

O Sesc São João na Praça contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Aracaju, Funcaju e Energisa.

Classificação Final:

1º lugar Século XX – 98,73

2º lugar Meu Sertão – 98,6

3º Lugar Balanço do Nordeste – 96,6

Foto assessoria

Por Maria Onias