Quadrilhas juninas sergipanas recebem incentivo de R$ 480 mil

Por Hugo Julião*

As quadrilhas juninas são manifestações culturais de grande relevância no Brasil, especialmente durante as festas de São João. Originárias da dança francesa “quadrille”, trazida ao país pela corte portuguesa no início do século XIX, essas danças foram incorporadas às tradições locais, recebendo influências indígenas e africanas, e se consolidaram como símbolos das celebrações juninas.

Essas apresentações resgatam tradições, reconhecem, valorizam e fortalecem identidades regionais e nacionais, além de promoverem a inclusão social por meio da participação coletiva.

Em Sergipe, as quadrilhas juninas desempenham um papel central nos festejos. Para fortalecer essa tradição, o Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), anunciou um investimento total de R$ 480 mil nos concursos de 2025. Cada quadrilha inscrita receberá um incentivo financeiro de R$ 10 mil, totalizando R$ 250 mil destinados diretamente aos grupos para auxiliar em despesas como figurinos, cenografia e manutenção. Além disso, a premiação geral dos concursos foi ampliada, somando R$ 200 mil que serão repartidos entre os mais bem colocados.

Uma novidade deste ano é a criação de uma final estadual, que reunirá as quadrilhas vencedoras dos dois concursos em uma disputa pelo título de campeã do País do Forró, a ser realizada no Arraiá do Povo. A quadrilha vencedora receberá um prêmio adicional de R$ 30 mil. Essas iniciativas, de fato, valorizam e incentivam ainda mais o movimento junino no estado, reconhecendo a importância cultural e social das quadrilhas juninas para a identidade sergipana.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE

Foto: Diego Souza