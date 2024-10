Qualidade em gestão da Deso é reconhecida por prêmio nacional

A excelência na qualidade da gestão no saneamento ambiental da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) foi reconhecida pelo Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS) – Ciclo 2024. A Gerência de Controle e Vigilância da Qualidade (GCVQ) recebeu o troféu Quíron Ouro nesta edição, enquanto a Gerência de Topografia e Regularização Fundiária (GTRF) conquistou o Quíron Bronze.

O anúncio das empresas reconhecidas, realizado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (Abes) em transmissão ao vivo na última segunda-feira, 28, foi acompanhado por servidores da Deso no auditório central da corporação, na unidade sede da companhia em Aracaju. As ações das gerências receberam o reconhecimento na categoria AMEGSA (As Melhores em Gestão no Saneamento Ambiental), a principal do PNQS.

“Isso reflete o nosso trabalho em um modelo de gestão e saneamento que tem o objetivo de convergir na satisfação de todas as partes interessadas: nossos clientes internos, colaboradores e fornecedores, ouvindo e captando ideias e inovação. Tudo isso para que a gente possa trabalhar em um ambiente saudável, no qual seja possível incentivar outras pessoas a se engajarem e participarem mais”, destacou o químico industrial do GCVQ, Douglas da Cruz Santos.

Para a gerente da GTRF, Acácia Regina Resende Setton, a conquista é evidência do bom trabalho em gestão desempenhado pela Deso e pela gerência. “É um setor que existe há apenas seis anos, e que demonstra seu empenho árduo ao ser reconhecido por um prêmio tão importante. Essa foi a primeira vez que a gerência participou, o que nos deixa ainda mais contentes. É uma grande conquista”, ressaltou ela sobre a premiação, considerada o “Oscar do saneamento”.

Deso reconhecida

Além disso, a empresa também teve um case selecionado pelo PNQS – Ciclo 2024 na categoria IGS (Inovação da Gestão em Saneamento Ambiental). O chamado “GCVQ Sustentável” reúne diversas ações executadas pelo setor, incluindo projetos de reuso de água utilizada em atividades da gerência, que abriga laboratórios de análise de qualidade de água e de esgoto, beneficiamento de óleo de cozinha usado, integração social dos seus colaboradores, entre outros.

O “GCVQ Sustentável” será apresentado entre os dias 2 e 4 de dezembro deste ano no Seminário de Benchmarking PNQS 2024, no Rio de Janeiro. A entrega dos troféus às empresas premiadas e o anúncio dos cases vencedores acontecerão durante o evento.

“A Deso participa do PNQS há 13 anos. Nesse período foram 16 prêmios recebidos, além dos dois conquistados nesta edição. A empresa também foi reconhecida como finalista mais de 20 vezes por essa plataforma, que é a mais importante do segmento no Brasil”, afirmou a assessora de Gestão da Qualidade da Deso e presidente da Seção Sergipe da Abes, Isabel Pereira.