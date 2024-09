Qualificação profissional: OAB/SE capacitou mais de 14.500 advogados

O cenário jurídico está em constante mudança com novas leis, regulações e novas especificações. E para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo, é preciso se especializar continuamente. Investir em cursos e treinamentos permitem que os advogados se sobressaiam e desenvolvam melhores habilidades profissionais.

E é pensando na qualificação da advocacia sergipana, que a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) vem investindo nos últimos anos em cursos, capacitações, workshops, palestras, congressos e conferências. De 2022 até o mês de agosto de 2024, foram realizados 162 cursos, capacitando mais de 14.500 advogados.

A Ordem também tem investido na capacitação da Jovem Advocacia, entre 2022 e 2024 a seccional promoveu 14 cursos e oficinas, levando conhecimento e profissionalização para mais de 1.450 jovens advogados em todo o Estado.

“A advocacia é uma profissão que precisa de muito estudo e atualização porque sempre há mudanças nas legislações e novas jurisprudências e precisamos estar atentos a tudo isso para conseguirmos desempenhar bem a nossa profissão. E, não importa o tempo de carreira, a atualização precisa ser constante. Por isso que, nos últimos anos, a Ordem tem promovido mais cursos, palestras, workshops, conferências, ou seja, tem possibilitado ao advogado estar mais informado e desenvolver habilidades essenciais para o sucesso na profissão”, ressalta o presidente da OAB/SE, Danniel Costa.

As capacitações não são ofertadas apenas na capital sergipana. A Ordem tem descentralizado as ações e levado para as regionais de forma recorrente, cursos, oficinas, palestras, seminários e workshops. A OAB/SE promoveu este ano, de forma inédita, a 1º Conferência Estadual de Interiorização da Advocacia, no município de Lagarto. A iniciativa faz parte do Projeto de Interiorização da OAB/SE, que tem o objetivo de desenvolver, valorizar e aproximar a advocacia do Estado.

“Não existem advogados da capital e do interior, a advocacia é uma só, e a Ordem vai até onde o advogado e advogada estiverem. Temos uma parcela importante de advogados no interior do Estado, então, não faz sentido não estar presente no interior. Com o projeto de Interiorização reformamos e construímos novas sedes e salas da advocacia, construímos coworkings, realizamos eventos esportivos, confraternizações e, claro, estamos levando qualificação para todo o Estado. Conseguimos realizar 56 cursos nas cidades do interior, uma conferência e seguiremos levando conhecimento de qualidade para a nossa advocacia”, finaliza o presidente.

