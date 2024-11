Quarto colaboradores de empresa que presta serviço para a Energisa sofrem acidente em Carmópolis

No inicio da tarde desta sexta-feira (01), quatro colaboradores da empresa Energia Brasil, que presta serviços para a Energisa, se acidentaram após contato com a rede elétrica de alta tensão enquanto realizavam um serviço no município de Carmópolis.

Após o ocorrido, a Energisa emitiu uma nota lamentando o acidente com os colaboradores. “A Energisa lamenta o acidente que ocorreu nesta sexta-feira, 01, em Carmópolis, com quatro colaboradores da empresa Energia Brasil, que presta serviço para a distribuidora. Os colaboradores da terceirizada já receberam atendimento hospitalar e seguem passando por avaliação médica. As causas do acidente estão sendo apuradas”.

A empresa enfatizou seu compromisso com a integridade de seus colaboradores e parceiros, e afirmou que não poupará esforços para garantir que incidentes como esse sejam evitados no futuro.

As causas do acidente estão sendo apuradas.

Com informações e foto de Sandoval Noticias