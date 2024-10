Quase 8 mil votos marcam reeleição do vereador Breno Garibalde

Com 7.834 votos, os aracajuanos reelegeram o vereador Breno Garibalde para mais quatro anos de trabalho na Câmara de Aracaju, com uma votação recorde, colocando o parlamentar na posição de segundo mais votado da capital sergipana.

“O meu sentimento é de pura gratidão por cada pessoa que confiou no meu trabalho. Nossa caminhada foi linda, cheia de afeto, olho no olho e ações que fizeram toda a diferença! Desde o início do meu mandato, luto por uma Aracaju melhor, por uma cidade que se desenvolva de forma sustentável, ouvindo e respeitando as pessoas, os animais e o meio ambiente. Graças a essa luta, a população aracajuana me escolheu com uma votação tão expressiva”, declara o vereador.

Com mais de 600 proposituras e mais de três milhões de reais encaminhados para a Saúde, Educação, Esporte, Cultura, auxílio animal e projetos sociais em três anos e dez meses de trabalho, o vereador tem como uma das principais pautas, a defesa por uma mobilidade ativa.

“Nesses anos de trabalho luto em favor da regularização do transporte complementar (lotações) e de uma mobilidade urbana que funcione de verdade. Durante nosso mandato, aprovamos o Estatuto do Pedestre, que cria diretrizes de caminhabilidade e acessibilidade. E isso sem esquecer dos ciclistas! Continuamos a nossa luta por mais ciclovias, e que elas sejam conectadas ao longo da cidade inteira. Desde que comecei a estudar urbanismo de forma mais profunda e trabalhar na área, tive ainda mais noção de como Aracaju pode muito mais. Por isso, vou continuar lutando e concentrando o meu trabalho na Câmara para fazer da nossa cidade, um lugar cada vez melhor para a nossa população!”, ressalta Breno Garibalde.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Christian Silvestre