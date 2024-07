Quatro eventos esportivos irão movimentar a capital sergipana neste sábado e no domingo; confira

Neste sábado e no domingo, 6 e 7, quatro eventos esportivos realizados com o apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), prometem movimentar a capital sergipana, promovendo lazer e atraindo bons públicos.

A 14ª Taça Aracaju Nordeste de Futsal e a 2ª Etapa do Circuito Brasileiro de Stand Up Paddle e Canoa Havaiana acontecem no sábado e no domingo, respectivamente, na Estação Cidadania – Esporte Radialista Carlos Magno, localizada no bairro Bugio, zona Oeste de Aracaju, e na Orla Pôr do Sol, bairro Mosqueiro.

Já o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, realizado no Estádio João Hora, bairro Siqueira Campos, e a Taça Socorro de Futsal, cujas disputas também serão na Estação Cidadania, acontecem apenas no domingo.

Para a secretária da Sejesp, Liliane Borba, a realização de eventos que fomentem e divulguem o esporte são de grande importância para a valorização de diferentes modalidades e que proporcione lazer às famílias da nossa capital

“O lazer também está inserido no esporte. Dessa maneira, quando apoiamos os eventos esportivos, além de fomentarmos a difusão das diferentes modalidades, a valorização dos atletas, também estamos levando lazer para a população. Sem dúvida alguma, esses eventos proporcionarão um final de semana de muita alegria e atividade física para os participantes e para aqueles que prestigiarão”, ratificou a gestora.

Serão mais de 30 jogos na 14ª Taça Aracaju Nordeste de Futsal, que terá partidas das 8h até às 21h e contará com a participação de 90 equipes, com atletas dos 7 aos 15 anos, divididos em nove categorias. Além de Sergipe, o campeonato também terá competidores de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Bahia.

O organizador do evento, Edijanisson Rodrigues, falou sobre a importância do apoio dado pela Sejesp para que o evento aconteça. “É fundamental e necessário a participação da Sejesp na realização desse evento, principalmente pelo porte que ele tem e o que ele representa para a nossa capital sergipana, promovendo um crescimento turístico, econômico e social”, disse o idealizador.

A 2ª Taça Socorro de Futsal terá partidas das 8h até as 14h e contará com a participação de, aproximadamente, 240 atletas, de 15 a 18 anos, divididos em duas categorias: sub-16 e sub-18. A ocasião reunirá equipes não só de Aracaju, mas também de Nossa Senhora do Socorro. O coordenador da competição, Sandro Mirais, reforçou o papel da Sejesp como incentivadora do futsal em Aracaju. “Nós ficamos muito gratos por sermos bem acolhidos pela diretoria da Sejesp, que, sempre que possível, atende nossos pedidos, ajudando a prática do futsal em nosso estado”, afirmou em tom de gratidão.

A partir das 13h do domingo, o Estádio João Hora de Oliveira é o palco da partida de futebol americano entre o Sergipe Redentores, de Aracaju, e o Mossoró Petroleiros, do Rio Grande do Norte, válida pela primeira rodada da Liga Nordeste, com realização da Liga Brasileira de Futebol Americano (LBFA).

A partida será uma oportunidade para o público conhecer esse esporte de origem norte-americana, e que tem se tornado uma das modalidades que mais cresce no Brasil. Vale acrescentar que no pré-jogo e no intervalo, haverá jogos da equipe Flag Football, Sergipe Atenas, que conquistou o terceiro lugar na etapa regional da Copa do Brasil deste ano.

Vinicius Sousa, treinador e diretor da equipe Sergipe Redentores, destaca que o auxílio prestado pela secretaria foi essencial para a realização do evento e receber uma partida dessa magnitude, realizada pela principal liga de futebol americano do país.

“O apoio da Sejesp foi fundamental para a possibilidade de execução deste evento, que será receber a liga brasileira aqui em Aracaju. É de tamanha importância a responsabilidade da secretaria com o esporte aracajuano e com todas as modalidades. Reconhecendo o trabalho organizado e de responsabilidade social que o Sergipe Redentores entrega, além de elevar o esporte de alto rendimento na nossa Capital sergipana”, relatou.

