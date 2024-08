“Que desenvolvimento é esse que desmata a cidade?”, questiona Breno

A degradação do meio ambiente em Aracaju foi mais uma vez tema do pronunciamento do vereador Breno Garibalde na tribuna da Câmara de Aracaju nesta terça-feira, 27.

O parlamentar falou sobre os números divulgados em pesquisa realizada pelo MapBiomas, que revelam que Sergipe é o estado do país que tem a menor proporção de vegetação nativa preservada. “Estamos perdendo para o estado de São Paulo em proporção de vegetação nativa preservada. Isso é muito absurdo! Onde vamos parar?”, declarou Breno.

Ainda segundo o vereador, em Aracaju, a devastação do meio ambiente é uma triste realidade. “Infelizmente, o que temos aqui são dezenas de árvores sendo cortadas todos os dias, nossa vegetação nativa sendo devastada, e as áreas de preservação não estão sendo respeitadas. Inclusive tem um projeto querendo vir para essa casa, que vai aumentar ainda mais a devastação em área de preservação permanente, e nenhuma providência é tomada quanto a isso!”, complementou.

Breno voltou a externar sua preocupação com a forma de execução da obra de construção de um canal de drenagem na Zona de Expansão. “O nosso mandato fez um requerimento, solicitando quantas árvores tinham sido retiradas das ruas de Aracaju entre 2023 e 2024, e segundo os dados, 3.088 unidades arbóreas foram derrubadas com autorização da Sema em áreas públicas. Esse é o número de árvores derrubadas para construir o canal de drenagem. A obra é muito necessária, mas é possível executa-la de forma que seja aliada à preservação do meio ambiente. Até quando toda obra pública tem que ser feita devastando todo o nosso bioma? Que desenvolvimento é esse? É urgente entender que o desenvolvimento anda aliado com a sustentabilidade, então é possível fazer sem degradar o nosso meio ambiente”, pontuou o parlamentar.

Na Aruana

Finalizando seu pronunciamento, o vereador destacou as queixas constantes que vêm recebendo da comunidade do Loteamento Aquarius, no Bairro Aruana. Em visita recente, o parlamentar constatou que as lagoas de drenagem estão recebendo dejetos do esgoto e matéria orgânica, resultando em mau cheiro e muitos transtornos para os moradores. “Lá, a comunidade não aguenta com tanto mau cheiro todos os dias. Para piorar, os condomínios chegam fazendo ligações irregulares de esgoto, despejando nessas lagoas e contaminando tudo. O bairro Aruana está esquecido, as praças estão abandonadas e a comunidade está clamando por atenção da gestão municipal. É necessário ouvir as pessoas, saber quais as principais necessidades das comunidades”, concluiu o parlamentar.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Gilton Rosas