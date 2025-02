Queda de árvore afeta trânsito e fornecimento de energia no bairro Grageru em Aracaju

A queda de uma árvore na Rua Urquiza Leal, no Bairro Grageru, na tarde desta sexta-feira (28), provocou o interrompimento do fornecimento de energia elétrica e o bloqueio do trânsito.

De acordo com a Energisa, equipes técnicas foram acionadas e já estão no local para realizar os reparos necessários na rede. A empresa também acionou a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) para a remoção da árvore.

De acordo com a SMTT, a via continua bloqueada e a orientação é que veiculos que trafegam na Rua Urquizia Leal, sentido centro, desviem na Rua Marechal Horta Barbosa para a direita, sentido Avenida Pedro Paes Azevedo.

Foto: SMTT