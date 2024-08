Queen Celebration In Concert com  André Abreu, dia 3 de outubro

A maior celebração ao QUEEN e FREDDIE MERCURY do mundo está de volta a Aracaju após 2 anos de espera!

O Teatro Tobias Barreto vai ser palco da apresentação do espetáculo “Queen Celebration In Concert” com o cantor André Abreu que dá vida ao imortal Freddie Mercury, em um resgate histórico desta que é uma das maiores bandas britânicas de todos os tempos.

Um espetáculo digno dos grandes musicais do mundo, capaz de despertar as mais fortes emoções e sentimentos a partir de uma musicalidade única e particular. Performances eletrizantes, figurinos impecáveis e a mistura do rock com o erudito arrancam suspiros e, claro, lágrimas.

Sucesso na América do Sul e Europa visto por mais de 800.000 pessoas, a apresentação será realizada na quinta-feira, 3 de outubro, a partir das 21 horas. A sessão única do espetáculo assinado pela organização local da N Produções está com os ingressos limitados.

Garanta já seu ingressos em www.shopingressos.com.br

QUEEN CELEBRATION

DIA 03 DE OUTUBRO 2024

21:00H

TEATRO TOBIAS BARRETO

Av. Tancredo Neves, 2209 – Inácio Barbosa – Aracaju – SE

Da assessoria