“Quem cuida de quem cuida?”: Lúcio Flávio defende conselheiros tutelares

Na manhã desta terça-feira (01/07), o vice-líder da Prefeitura na Câmara Municipal de Aracaju, vereador Lúcio Flávio, utilizou a tribuna para tratar de diversos temas relevantes à população aracajuana. Um dos principais destaques de sua fala foi a defesa dos conselheiros tutelares da capital.

O posicionamento do parlamentar veio após sua participação em uma reunião na qual a prefeita Emília Corrêa recebeu os conselheiros tutelares dos distritos de Aracaju, acompanhada da Secretaria Municipal da Assistência Social. Durante o encontro, um dos relatos que mais chamou a atenção do vereador foi o seguinte: “Nunca nenhum prefeito nos recebeu para uma reunião olho no olho.” A declaração emocionou o vice-líder, que celebrou o gesto de abertura ao diálogo por parte da atual gestão.

Em seu discurso, Lúcio Flávio reforçou a importância de um olhar mais atento à infância e à juventude, destacando a necessidade urgente de valorização dos conselheiros tutelares: “Caríssimos colegas vereadores, nós precisamos ter um olhar para a infância da nossa cidade. Os conselheiros tutelares estão realmente precisando de uma atenção que nunca tiveram do poder público municipal. A primeira vez que o prefeito Edvaldo esteve com os conselheiros foi no período eleitoral, para trazê-los, eleitos, cheios de voto, com o intuito de angariar apoio para seu candidato. Até aumento ele deu. Em todos os seus mandatos, nunca havia recebido os conselheiros, nunca havia dado aumento.” — criticou.

Ao final de sua fala, Lúcio Flávio reforçou que os conselheiros tutelares formam uma categoria essencial e vulnerável, que precisa ser amparada: “Quem é que cuida de quem cuida?”, questionou o vereador, em defesa daqueles que atuam na proteção da infância e adolescência aracajuanas.

Da assessoria – Foto: Luanna Pinheiro