‘Quinta Delas’ traz Márcia Fellipe, Taty Girl e Ju Marques hoje no Arraiá do Povo

O Arraiá do Povo 2025 celebra mais uma edição especial da ‘Quinta Delas’ nesta quinta-feira, 19, feriado de Corpus Christi, com uma programação repleta de talentos femininos, cultura popular e muito forró para animar a Orla da Atalaia.

Na Arena de Shows, o protagonismo feminino toma conta do palco. A noite começa com a sergipana Vitória Freitas, seguida pelos grandes nomes do forró Márcia Fellipe e Taty Girl e Ju Marques que prometem levantar o público com repertórios marcantes e cheios de sucessos. No Palco 360, a cantora Vanessa Porto garante a animação com sua presença envolvente.

A programação segue intensa nos demais espaços da Vila do Forró. No Barracão da Sergipe, o tradicional forró pé de serra e as expressões culturais ganham destaque. Às 19h, sobe ao palco Scurinho Zabumbada com um repertório animado. Às 20h30, a Quadrilha Meu Xamego. Às 21h30, a banda Casaca de Couro e para encerrar a noite, às 23h, Bete Evanny.

No Teatro da Vila, o público poderá curtir espetáculos teatrais para toda a família. Às 18h30, Espetáculo “Boi de Barra Fragmentos”- RC Produções. Já às 20h, é a vez da Espetáculo “ Variedelas ”- Cia Gentileza Produções Artisticas.

A festa começa ainda mais cedo no Coreto, às 17h30, com o Trio Sol Maior, grupo da categoria iniciantes, trazendo xote, baião e forró tradicional para aquecer o público desde o entardecer. E às 19h , quem comanda o espaço é Fonseca Sintonia.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Confira a programação completa:

Arraiá do Povo

19h – Vitória Freitas

21h – Márcia Fellipe

23h – Taty Girl

1h – Ju Marques

Nos intervalos: Vanessa Porto

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Luiza Lu

19h – Fonseca Sintonia

Teatro

18h30 – Espetáculo “Boi de Barra Fragmentos”- RC Produções

20h – Espetáculo “ Variedelas ”- Cia Gentileza Produções Artisticas

Barracão da Sergipe

19h – Scurinho Zabumbada

20h30 – Quadrilha Meu Xamego

21h30 – Casaca de Couro

23h – Bete Evanny

Foto: Igor Matias