Quinta edição do Cras Itinerante leva serviços socioassistenciais ao bairro Cirurgia, em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), realizou nesta quinta-feira, 11, a 5ª edição do projeto Cras Itinerante, desta vez no Oratório de Bebé. Os serviços foram direcionados para moradores do bairro Cirurgia e adjacentes.

A iniciativa tem como objetivo levar os serviços socioassistenciais para mais perto da população, de maneira prática e acessível. Nesta edição, foram atendidas 208 pessoas, demonstrando o compromisso em aproximar a assistência social das comunidades.

O projeto oferece orientações e serviços como o Cadastro Único (CadÚnico), Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF),Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), auxílios-moradia, natalidade e mortalidade, além de oficinas profissionais, dinâmicas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Programa Criança Feliz (PCF), oficina de pintura e desenho e apresentações culturais, além disso, oferta de vacinação por meio de uma integração com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A secretária da Família e da Assistência Social, Simone Valadares, destacou que o Cras Itinerante representa um instrumento de fortalecimento da política de assistência social em Aracaju. “Essa é uma iniciativa que chega até as comunidades para garantir dignidade e aproximar o cidadão daquilo que é seu por direito. Mais do que disponibilizar serviços, o que fazemos aqui é criar um espaço de acolhimento, de escuta e de orientação. Queremos que as famílias se sintam amparadas e saibam que podem contar com a rede de proteção social do município. Nosso compromisso é facilitar o acesso e estar cada vez mais perto da população que mais precisa” pontuou a secretária.

Carla Vanessa Dória, coordenadora de políticas de transferências de rendas da Semfas, explica a importância de fortalecer os serviços aos mais vulneráveis. “Estamos oferecendo atendimento itinerante para famílias de baixa renda, com renda por pessoa de até meio salário mínimo, incluindo cadastramento e atualização de dados. Também disponibilizamos o Benefício de Prestação Continuada(BPC) e orientações sobre auxílio-moradia para quem enfrenta vulnerabilidade social”, destacou Carla.

Maria do Carmo, uma das beneficiárias atendidas pelo atendimento itinerante da Semfas, conseguiu solucionar sua situação de auxílio-moradia e ressalta a importância do programa para a comunidade. Com a ajuda da equipe, ela pôde regularizar sua situação e garantir mais segurança e estabilidade para sua família. “Eu vim resolver o auxílio-moradia e consegui, sei que outras pessoas também conseguiram, e isso mostra como esse atendimento é essencial para quem precisa” comentou Maria.

Setembro Amarelo

Neste mês, há a campanha nacional de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, o objetivo é alertar a população sobre a saúde mental, do acolhimento e da escuta ativa para reduzir casos de sofrimento e promover o bem-estar emocional.

A Diretoria dos Direitos Humanos da Semfas (DDH) atuou no atendimento do Cras Itinerante, oferecendo orientação e suporte emocional às famílias, e também essa ação está presente em todas as unidades garantindo acompanhamento contínuo e promovendo a conscientização e apoio à comunidade.

Daniel Valadares, do DDH, reforça a atuação da secretaria na conscientização sobre saúde mental. “Nosso objetivo é orientar a população sobre a prevenção do suicídio e a importância do acolhimento. O DDH oferece informações e apoio para familiares e pessoas em situação de vulnerabilidade emocional, destacando a relevância de identificar sinais de sofrimento e buscar ajuda profissional quando necessário”, disse Daniel.

Foto: Ascom/ Semfas