Quinta edição do Noivei acontece até esta terça, 1º de outubro, em Aracaju

Se você vai casar e está buscando os melhores fornecedores de Aracaju, não pode deixar de prestigiar a 5ª edição do Noivei que acontece até hoje, 1º de outubro, no RioMar Shopping. O evento, promovido pela publicitária com expertise em organização de eventos, Grazi Freire, tem como objetivo reunir, em um ambiente exclusivo, os melhores fornecedores do mercado de casamentos, oferecendo aos noivos a oportunidade única de negociar condições imperdíveis nos dias do evento.

Do vestido ao bem-casado, da tiara luxuosa à lua-de-mel dos seus sonhos. De acordo com Grazi Freire, esse ano o evento contará com 42 expositores especializados em festas, convites, buffet, vestidos, decoração, bolo, lembranças, dentre outros, para apresentar as últimas tendências do mercado e serviços direcionados a casamentos. “Continuamos comprometidos em facilitar o acesso a serviços de alta qualidade, promovendo uma seleção criteriosa de expositores e garantindo uma gama diversificada de produtos e serviços, cobrindo todas as necessidades para o grande dia, desde o planejamento até a lua de mel, proporcionando aos casais a confiança e a tranquilidade para que cada momento seja inesquecível”, comentou Grazi Freire.

Profissionais que atuam no segmento de beleza como cabeleireiros, maquiadores também estarão presentes, além de produtores, fotógrafos, músicos, confeiteiros, decoradores e vários outros profissionais que atuam nessa área.

Nesta edição, os noivos que fecharem contratos a partir de R$250 irão concorrer a uma viagem de lua de mel para Santiago do Chile. O Noivei acontece no RioMar, no Piso L2, ao lado da Camicado, com atendimento ao público das 12h às 21h, no domingo, e das 10h às 22h, na segunda e terça-feira.

Foto GettyImages

Lotti+Caldas Comunicação