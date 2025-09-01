Quintal du Samba estreia em Aracaju com shows de Escandurras, Mary Correia e Éder Malanconi

Neste sábado, 6 de setembro, a partir das 16h, Aracaju se prepara para receber uma das festas de samba mais queridas de Salvador: o Quintal du Samba. Em sua primeira edição na capital sergipana, a label desembarca no Shopping RioMar trazendo oito horas de música, gente bonita e um ambiente selecionado, com os shows de Mary Correia, Éder Malanconi e Escandurras.

Com 22 edições de sucesso, o Quintal du Samba conquistou o público baiano ao resgatar a essência da roda de samba, em que artistas e plateia se encontram de perto, criando uma atmosfera de descontração, brasilidade e celebração. Agora, Aracaju será a primeira cidade fora da Bahia a receber o projeto, abrindo caminho para sua expansão pelo Nordeste.

Na programação, a festa começa em casa: a sergipana Mary Correia dá o tom da roda com sua voz marcante e um repertório que mescla clássicos e composições autorais. Em seguida, Éder Malanconi apresenta um show versátil, transitando entre samba raiz, pagode romântico e sucessos atuais. O encerramento fica por conta do carismático Escandurras, que comanda o projeto SambaDurras, celebrando a cultura da roda de samba em um setlist cheio de ritmo, energia e identidade.

Outro grande diferencial do Quintal du Samba é o serviço de bar premium. O público vai encontrar chopp super gelado Amstel e Heineken, com a mesma tecnologia utilizada em festivais como Rock in Rio e Lollapalooza, além de drinks autorais assinados pela Oxe Drinks, preparados em um cardápio exclusivo para Aracaju. A experiência se completa com espaços instagramáveis, ativações de marcas, interatividade e uma estrutura planejada nos mínimos detalhes para quem gosta de curtir com estilo.

Os ingressos estão disponíveis na Bilheteria Digital e também no ponto físico da Let’s Make, localizado no térreo do Shopping RioMar (ao lado da Smart Fit), sem cobrança de taxa extra. O Quintal du Samba é uma realização da LABentretenimento, Pinguim ICE e Isé. A edição em Aracaju conta com o apoio de marcas parceiras como Amstel, Beefeater, RioMar Shopping, Coca-Cola, Don Luiz e Let’s Make.

Texto e foto NV Comunicação