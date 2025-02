5º CONSTITUCIONAL: 29 ADVOGADOS TIVERAM AS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO

A Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) publicou nesta quarta-feira, 26, a lista dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas para participarem do processo seletivo para formação da lista sêxtupla, destinada ao preenchimento da vaga do Quinto Constitucional pertencente à advocacia no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE).

O edital com os nomes dos candidatos será publicado nesta quinta-feira, 27, no Diário Oficial da OAB.

As inscrições para o processo seletivo foram encerradas na terça-feira, 25. Ao todo, 29 advogados se inscrevam para participar da seleção. Todos os candidatos e candidatas atenderam aos requisitos pré-estabelecidos e tiveram as inscrições deferidas.

“A Comissão Eleitoral analisou a documentação de todos os inscritos e os pré-requisitos para participar da seleção, e dando sequência ao cronograma previsto no Edital nº 01/2025 que regulamenta o processo seletivo de formação da lista sêxtupla constitucional, divulgamos hoje a lista com os nomes dos candidatos e amanhã o edital estará publicado no Diário Oficial da OAB, a partir das 10h, com todas as inscrições homologadas”, esclarece Marcel Fortes, presidente da Comissão Eleitoral.

Processo Seletivo

Os candidatos à vaga do Quinto Constitucional, serão apresentados e submetidos a arguição em sessão especial do Conselho Pleno, que posteriormente será marcada.

Após a arguição, os conselheiros seccionais procederão à escolha de 12 (doze) candidatos, cujos nomes serão submetidos, através de eleição direta e online no dia 06 de abril, a escolha dos advogados inscritos no Conselho Seccional de Sergipe.

Fim do processo

Após a eleição on-line, o Conselho Pleno da OAB/SE encaminhará ao Tribunal de Justiça de Sergipe a lista sêxtupla com o nome dos seis candidatos escolhidos pelos advogados sergipanos. Os desembargadores do TJ/SE farão a escolha de três nomes e encaminharão ao governador de Sergipe uma listra tríplice. A ele caberá a incumbência para escolha do novo desembargador. A vaga para o Pleno do Tribunal de Justiça se deve a aposentadoria do desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça.

Confira a lista com os nomes dos candidatos:

Acácia Gardênia Santos Lelis – nº 1.513 OAB/SE Alessander Santos Barbosa – nº 2.912 OAB/SE América Cardoso Barreto Lima Nejaim – nº 2.546 OAB/SE Ana Lúcia Souza Alves – nº 1.238 OAB/SE Carla Caroline de Oliveira Silva – nº 7.441 OAB/SE Carlos Henrique Magalhães de Melo Filho – nº 3.247 OAB/SE Carlos Pinna de Assis Júnior – nº 3.914 OAB/SE Carmen Margarida Moreno Jacintho – nº 1.149 OAB/SE Cícero Dantas de Oliveira – nº 6.882 OAB/SE Clarisse de Aguiar Ribeiro Simas – nº 4.324 OAB/SE Edem Augusto Pimentel Ferreira – nº 3.206 OAB/SE Fabiano Freire Feitosa – nº 3.173 OAB/SE Felipe Augusto de Santana Alves – nº 5.281 OAB/SE Filipe Cortes de Menezes – nº 9.294 OAB/SE Genisson Cruz da Silva – nº 2.094 OAB/SE Getúlio Sávio Sobral Neto – nº 4.194 OAB/SE Givaldo Campos de Jesus – nº 6.701 OAB/SE Gustavo Dantas Carvalho – nº 6.453 OAB/SE Janete de Oliveira Souza Gomes – nº 1.862 OAB/SE Joaby Gomes Ferreira – nº 1.977 OAB/SE João Pedro Leite Barros – n° 810-A OAB/SE Juvenal Francisco da Rocha Neto – nº 1.411 OAB/SE Kleidson Nascimento dos Santos – nº 4.488 OAB/SE Márcio Macedo Conrado – nº 3.806 OAB/SE Marília de Almeida Menezes – nº 5.319 OAB/SE Matheus de Abreu Chagas – nº 781-A OAB/SE Robson Milet – nº 4.303 OAB/SE Tatiana Silvestre e Silva Calçado – nº 641-B OAB/SE Victor Ribeiro Barreto – nº 6.161 OAB/SE

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE