QUINTO CONSTITUCIONAL: PARIDADE GARANTE QUE SEIS DAS NOVE MULHERES INSCRITAS ESTEJAM NA DISPUTA

A escolha para o novo Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE) pelo Quinto Constitucional, representando a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Sergipe (OAB-SE), já teve início e conta com 30 candidatos inscritos.

Na primeira fase, a OAB arguirá os inscritos e selecionará 12 nomes, que devem comprovar notório saber jurídico, reputação ilibada e pelo menos 10 anos de exercício efetivo da advocacia. Porém, um detalhe chama a atenção nessa primeira escolha. Dos 30 candidatos, nove são mulheres e, de acordo com o critério da paridade de gênero, seis delas estarão entre os 12 selecionados pela Ordem.

Aliás, até a lista tríplice que será encaminhada ao governador, o protagonismo feminismo deverá ser visto como a cereja do bolo nessa disputa pela vaga de Desembargador, inclusive deve ser levado em conta na hora da escolha pelo gestor maior do Estado.

Dentre as mulheres que compõem a lista, alguns nomes chamam a atenção e devem chegar com força na composição da tríplice, a exemplo de Clarisse Ribeiro, que inclusive já atuou como juíza eleitoral por dois anos, Acácia Lélis e Carla Caroline. Também estão na lista feminina: Ana Lúcia Souza, Carmen Moreno, América Nejain, Tatiana Silvestre, Marília Menezes e Janete Cruz.

Já na lista de advogados do sexo masculino que concorrem ao Quinto, estão: Juvenal Francisco; Alexander Santos; Filipe cortes; Givaldo Campos; Victor Barreto; Édem Augusto; Kleidson Nascimento; Carlos Henrique Magalhães; Márcio Conrado; João Pedro leite; Márcio Sobral; Matheus Abreu; Robson Milet; Felipe Augusto; Fabiano Feitosa; Carlos Pinna; Gustavo Dantas; Joaby Ferreira; Getúlio Sobral; Cícero Dantas e Genisson Cruz.

Ascom