Quinto Round e Leo Kalim são as atrações da Festa do Sinal no Metropolitan nesta sexta

Na próxima sexta-feira, 12 de maio, a partir das 22 horas, a Banda Quinto Round e o cantor Leo Kalim subirão ao palco do Metropolitan Lounge Bar para comandar a Edição da Festa do Sinal 2023. A noite contará ainda com os melhores playlists dos DJs Gustavo Heinrick, Ricardo Bittencourt e com participação mais que especial da Banda Omegazord.

Através de pulseirinhas, o festeiro vai definir qual seu status de “pegação” da noite.

Os ingressos já estão à venda por preços promocionais nos valores de R$ 30 individual e R$ 50 casadinha, via Sympla ou por meio do contato (79) 99861-5283.

Mais informações através da página do Instagram @metropolitanaju. O Metropolitan localiza-se na Avenida Murilo Dantas, 195 , Farolândia, ponto referência, a rótula do Farol da Unit.

Da assessoria