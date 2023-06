Rancho de São João encerra, com sucesso, o período junino no RioMar Aracaju

De 13 de maio a 21 de junho, o espaço recebeu mais de 43 mil pessoas consolidando-se como uma das maiores atrações juninas dedicadas à família sergipana

Após 40 dias trazendo alegria e muita animação para as famílias sergipanas, na última quarta-feira, 21 de junho, o RioMar Aracaju encerrou com chave de ouro as festividades do período junino no Rancho de São João.

As atividades no Rancho tiveram início com apresentações de quadrilhas infantis de 33 escolas da capital. Após finalizada a temporada escolar, o espaço foi palco do Arraiá Kids, ArraiAu Pet, Concurso de Quadrilhas Juninas, o Bolo de Milho Gigante e show com Nineia Oliveira que, com um repertório eclético, colocou a plateia para dançar ao som do melhor do forró das antigas.

Neste ano, o ponto alto do São João do RioMar foi o Bolo de Milho Gigante, evento que faz parte do tradicional circuito de comidas realizado anualmente em Caruaru e que movimenta o período junino naquela cidade. A iguaria, em formato de uma espiga de milho, com mais de 10m de comprimento, teve como diferencial uma cobertura feita com calda de caramelo e polvilhada com xerém de castanha e coco desidratado, assinada pela chef sergipana, Seichele Barboza. Mais de 4 mil fatias da guloseima foram distribuídas entre as 2 mil pessoas presentes ao evento.

A ação também teve caráter social, com a doação de parte do bolo para o projeto Corrente do Bem, entidade beneficente que acolhe pessoas em situação de rua, e para a Associação dos Pescadores da Coroa do Meio.

No período de 13 de maio a 21 de junho, o evento recebeu um público de mais de 43 mil pessoas, que aproveitou a estrutura e conforto do espaço para se divertir com segurança e muita animação. Com entrada gratuita, de 16 a 21 de junho, o acesso ao Rancho aconteceu mediante a doação de 1kg de alimento, sendo arrecadado o total de 1.372 kg. Os donativos foram divididos e enviados para o Externato São Francisco, Associação dos Pescadores da Coroa do Meio e Instituto Rahamim. Além dos alimentos, houve também a doação de 111 kg de ração, que foram revertidos para a Adasfa e Projeto Manjedoura.

O Rancho de São João foi uma iniciativa do RioMar Aracaju, em parceria com as empresas Maratá, Estácio Sergipe, O Boticário e GBarbosa.

A história do Bolo de Milho Gigante

O evento o Bolo de Milho Gigante é realizado há 23 anos na cidade de Caruaru, e faz parte do tradicional e maior circuito das comidas gigantes do Norte e Nordeste. Reconhecida como uma das atrações mais icônicas do São João do Agreste Pernambucano, a ideia do bolo surgiu através de uma conversa entre amigos, para tornar ainda mais atrativo o tradicional arraial da Rua Barão de Itamaracá, no bairro Indianópolis, em Caruaru. Inspirados em outras comidas gigantes que existiam na época, o grupo decidiu preparar uma iguaria tipicamente nordestina e irresistível: assim nasceu o Bolo de Milho Gigante.

Inicialmente, o bolo foi feito com 3 metros de comprimento e apresentado aos moradores do bairro na garagem da casa de Everaldo Florêncio, idealizador e organizador do evento. Para surpresa de todos, mais de mil pessoas apareceram para apreciar e provar a guloseima. Daí em diante, a iguaria só fez crescer, até chegar no tamanho atual com 11 metros de comprimento e pesando 400 quilos.

Para Everaldo, o crescimento do circuito de comidas gigantes é um dos grandes impulsos do São João de Caruaru, ficando atrás do Pátio de Eventos e do Alto do Moura, o maior centro de artes figurativas das Américas. Hoje, o circuito envolve mais de 55 modalidades de comidas gigantes, entre elas o cuscuz, pé de moleque, a pamonha, o bolo de milho, bolo de rolo, dentre outras.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação