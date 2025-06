Rancho RioMar realiza a 4ª edição do ArraiAu Pet; Evento acontece neste sábado

O clima junino também contagia os pets! Neste sábado, 21 de junho, a partir das 10h, o Rancho RioMar se transforma em um verdadeiro arraial para receber a 4ª edição do ArraiAu Pet, uma festa dedicada aos animais de estimação e seus tutores, que promete muita diversão, lazer e solidariedade.

Com uma programação repleta de atrações, o evento oferece uma megaestrutura para garantir conforto e diversão a toda a família. O Rancho, localizado na área externa do shopping, conta com cobertura, banheiros, arena climatizada, espaço instagramável, desfile caipira, touro mecânico inflável, roleta premiada com vários brindes e amostras, presença de mascotes para animar a festa, além pontos de hidratação, distribuição de vouchers de testes grátis para cães e primeira vacina.

Ação socioambiental no Rancho

Além da festança, o evento Pet também será palco de mais uma edição da campanha Adoção de Estimação, uma ação socioambiental realizada em parceria com a Adasfa e o Bastet, instituições que têm como objetivo incentivar a adoção responsável de cães e gatos. O tutor que adotar um pet durante o ArraiAu será presenteado com 1kg de ração.

A participação é gratuita, mediante inscrição no App RioMar Aracaju. Para garantir o acesso, basta apresentar o QR Code gerado no momento da inscrição e contribuir com a doação de 1kg de ração para cães ou gatos adultos ou filhotes, na entrada do evento.

E para quem quer deixar o pet no clima do São João, a loja Moça Prendada, localizada no Piso L2, ao lado da Damyller, preparou uma coleção junina cheia de charme. São vestidos, saias, smokings, gravatas, chapéus e acessórios que vão deixar os peludinhos ainda mais estilosos para arrasar no desfile caipira. O ArraiAu Pet acontece em parceria com a Atalaia Rações, Quatree, Farmina, Optiman, Alinutri e Osaf.

Serviço

O quê? Quarta edição do ArraiAu Pet acontece no Rancho RioMar. Evento reúne pets e tutores para um divertido arrasta-pé.

Quando? Sábado, dia 21 de junho, às 10h.

Onde? Rancho RioMar, localizado na área externa do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Atrações? Desfile caipira, espaço instagramável, pontos de hidratação e distribuição de petiscos, além da campanha Adoção de Estimação, em parceria com a Adasfa e Bastet.

Acesso? Inscrição no App do RioMar Aracaju e doação de 1kg de ração para cães ou gatos filhotes ou adultos.

Lotti+Caldas Comunicação – foto João Soares