RASGADINHO 2025: EMSURB RECOLHE 10 TONELADAS DE RESÍDUOS NOS DOIS PRIMEIROS DIAS DE FESTA EM ARACAJU

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), continuou nesta segunda-feira (03), com o bloco da limpeza nas ruas dos bairros Cirurgia e Suíssa, onde acontece o circuito do Rasgadinho 2025.

A intensa mobilização que envolve uma média de 130 agentes diariamente, resultou até o momento no recolhimento de 10 toneladas de lixo.

Para este ano, a empresa municipal adotou um esquema diferenciado que proporciona mais agilidade na coleta dos resíduos produzidos pelos foliões e vendedores ambulantes que circulam pela região, seja no cortejo dos trios ou no palco com diversos shows artísticos.

“Nossos agentes estão atuando antes, durante e fazem o repasse imediato ainda na madrugada após o encerramento da última banda. Assim, já nas primeiras horas da manhã entregamos as vias limpas de modo a não impactar negativamente a rotina dos moradores dessa região”, destacou o diretor de Operações, Elder Muniz ao informar que além do Rasgadinho a Emsurb continua seguindo o cronograma operacional previsto para os demais bloquinhos que acontecem por toda a cidade neste período carnavalesco.

A dedicação das equipes foi reconhecida por aqueles que se divertiam neste terceiro dia de festa, como o engenheiro civil Naelson Rezende. “A Prefeitura é a Emsurb estão de parabéns! É o trio passando e os agentes logo em seguida recolhendo o lixo e deixando tudo limpo. Muito bom esse cuidado com a nossa cidade”, elogiou.

O mesmo foi pontuado pelo folião Osvaldo Júnior. “Como morador do Cirurgia achei excelente esse esquema de limpeza. Nem parece que está tendo festa no bairro. A Prefeitura está de parabéns”.

Foto: Ascom Emsurb