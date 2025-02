Rasgadinho: Emsurb abre inscrições para cadastro de ambulantes na terça

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), fará na próxima terça-feira (25), o cadastramento para comercialização no bloco Rasgadinho 2025. No processo serão disponibilizados 70 pontos fixos de comercialização distribuídos nos respectivos segmentos: 30 vagas para bebidas (isopor), 16 para barracas de alimentos e bebidas diversos, 12 pontos para drinks/Capeta, 6 para food truck e o mesmo quantitativo para vendas em veículos tipo Towner.

Os ambulantes interessados em participar do processo devem ir à Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (DIREPA), situada na Rua Dom Pedro II, nº 135, Ponto Novo, das 08h às 12h e das 14h às 17h. O sorteio das vagas será realizado na quarta-feira, 26, a partir das 09h, na sede da Emsurb.

Para efetuar a inscrição é necessário apresentar documentos originais de identificação com foto (RG e CPF), comprovante de residência em nome do candidato; certificado de Curso de Manipulação de Alimentos emitido por instituições oficiais (em nome do candidato); documentação do veículo (para cadastramento de food Truck e towner).

Será permitido apenas um cadastro por atividade comercial. Com essa iniciativa, a Emsurb busca organizar a presença dos ambulantes durante o evento, garantindo mais segurança e estrutura para trabalhadores e foliões.

“Nosso objetivo é organizar a comercialização no Rasgadinho de forma justa e segura para todos, permitindo que os ambulantes trabalhem com estrutura adequada e que os foliões possam aproveitar a festa sem preocupações. Por isso, reforçamos a importância do cadastramento e do cumprimento das regras estabelecidas”, destaca o diretor de Espaços Públicos e Abastecimento da Emsurb, Bertulino Menezes.

Com informações e foto da Emsurb