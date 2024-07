“Reafirmo a atuação da Emurb, mas o Recanto da Paz ainda aguarda respostas”, diz Byron

“Reafirmo a atuação da Emurb no Santa Cecília, mas ressalto que o Recanto da Paz ainda aguarda respostas”, diz Byron

Em discurso na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), nesta terça-feira, 16, o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) relatou suas recentes visitas à Zona de Expansão, ressaltando a atuação da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), deixando também registrado alguns questionamentos.

“Em nossos diálogos aqui na Casa, podemos perceber a credibilidade que o povo de Aracaju tem dado ao trabalho que nós, vereadores, temos desempenhado em nossa cidade, onde a população tem buscado cada vez mais o contato com o Poder Legislativo. Há algum tempo, registrei aqui na Câmara a falta de infraestrutura que ainda existe no Loteamento Santa Cecília . Os moradores da localidade têm dificuldade até de trafegar pelas ruas, em especial, nos dias de chuva. E, ontem, pude conferir a atuação da Emurb junto à Defesa Civil na região. Sabemos que temos investimentos aprovados por esta Casa,junto ao Brics, para as obras na Zona de Expansão, mas , de imediato, os órgãos competentes têm recebido as nossas solicitações e estão amenizando os danos, enquanto as obras, de fato, não acontecem. São medidas paliativas, mas que sabemos que promovem melhorias no dia a dia da população , e mostra respeito e esperança a cada um que ali está. Agradeço e parabenizo a gestão municipal pelo trabalho “, declarou o vereador.

O parlamentar, que desde o início do seu mandato tem buscado incansavelmente melhorias para a região, também explicou seu posicionamento diante das articulações junto à Prefeitura Municipal de Aracaju: ” não adianta só mostrarmos os problemas que a população enfrenta , é preciso buscarmos o diálogo com os órgãos competentes, para que cada pauta seja sanada de maneira eficaz. Por isso, reforço meu compromisso com o povo, mas também me coloco sempre à disposição do Poder Executivo para estreitarmos esses laços, com transparência e celeridade”.

Na ocasião, Byron ainda registrou pontos a serem melhorados na comunidade do Recanto da Paz, também na região da Zona de Expansão. “Tenho acompanhado de perto todas as etapas das obras do Recanto da Paz, uma conquista para todos nós. Mas não posso deixar de trazer para esta Casa, as cobranças que ainda tenho recebido, uma vez que as obras seguiram a todo vapor, levando pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário , dentre outros serviços para a população, mas tenho sido questionado pelos moradores sobre o porquê as duas principais ruas da comunidade, não tiveram suas obras concluídas. O que aconteceu? Isso não diminui o reconhecimento da população pelas conquistas até aqui, mas causa desconfortos, uma vez que comércios estão sendo prejudicados, residências estão com seu acesso prejudicado, de forma que os moradores também sentem falta de comunicação direta. Aqui, reafirmo a atuação da Emurb no Santa Cecília, mas ressalto que o Recanto da Paz ainda aguarda respostas”, encerrou.

Por Jacqueline Reis