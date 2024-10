RecargaPay e Bob’s firmam parceria para dar descontos especiais aos clientes cadastrados no aplicativo da rede de fast food

Colaboração entre as empresas garante mais economia para quem realizar pedidos no app com pagamento via Pix

O super app de pagamentos RecargaPay anuncia parceria inédita com o Bob’s, primeira rede de fast food e franquia do setor no Brasil. Até novembro, os clientes que realizarem pedidos pelo aplicativo do Bob’s e efetuarem o pagamento via Pix com o RecargaPay terão R$ 15 de desconto na compra.

Com foco em oferecer a melhor experiência aos consumidores, a novidade fortalece o leque de benefícios do RecargaPay e favorece a expansão dos serviços da companhia no país. A campanha é válida para os pedidos com valor mínimo de R$ 40 e conta com o limite de uso de um CPF por vez, abrangendo os mais de nove milhões de usuários do app de pagamentos e novos clientes.

“A união com o Bob’s representa um marco importante para a RecargaPay, consolidando nossa tecnologia como uma referência em soluções de pagamento. Nosso objetivo é facilitar o dia a dia dos brasileiros, oferecendo praticidade e conveniência em suas compras”, comenta Felipe Costa, gerente de Parcerias do RecargaPay. “Estamos muito entusiasmados com a novidade e, ao somar forças com a rede de restaurantes de fast food pioneira no país, expandimos os benefícios do super app de pagamento para a rotina de cada vez mais clientes”.

“Além de trazer praticidade e a possibilidade de aumentarmos a nossa base de fãs, a parceria com a RecargaPay valoriza a experiência de compra e a conexão com os nossos clientes no meio digital, proporcionando mais economia e a possibilidade de conhecer as vantagens exclusivas que oferecemos no app do Bob’s”, destaca Fernanda Rimbano, gerente de Inteligência do Varejo do Bob’s.

Como faço para aproveitar o benefício?

Após realizar um pedido no aplicativo do Bob’s com valor mínimo de R$ 40, escolha a alternativa de pagamento via Pix, utilizando a função “copia e cola” ou lendo o QR Code gerado. Em seguida, acesse o RecargaPay e conclua a transação com qualquer cartão de crédito registrado no aplicativo. O desconto de R$ 15 será aplicado de forma automática assim que o pagamento for aprovado.

Todos os detalhes da campanha também estão disponíveis para consulta no link: https://recargapay.com.br/bobs.

Sobre a RecargaPay

RecargaPay é o super app de pagamentos que está simplificando a maneira como clientes, pequenas e médias empresas em todo o Brasil lidam com as suas finanças no dia a dia.

Com a missão de democratizar pagamentos móveis e serviços financeiros no Brasil, a plataforma facilita os pagamentos do dia a dia para milhões de brasileiros, bancarizados e desbancarizados. Nela, é possível consolidar cartões de crédito e débito, realizar pagamentos instantâneos como Pix e Open Finance, e utilizar serviços projetados com conveniência, baixo custo e flexibilidade, como pagamento de contas, recargas de celular, recargas de bilhetes de transporte público, parcelamentos, empréstimos e muito mais.

Fundada em 2010, a empresa já recebeu mais de US$ 120 milhões em rodadas de investimento com investidores como IFC e IADB. A RecargaPay é autorizada como Instituição de Pagamentos e SCD pelo Banco Central do Brasil. Para conhecer mais, visite nossas redes sociais (@recargapay) ou o site: recargapay.com.br

Fonte e foto assessoria