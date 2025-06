Receita de Bolo Pamonha Cremoso com Milho Verde e Coco

Uma delícia junina fácil de fazer, direto do forno para sua mesa – receita do gastrólogo e professor Dalmo Moura, da Ages

Se você está procurando como fazer bolo pamonha com milho verde, receita de bolo pamonha cremosa, ou bolo pamonha no liquidificador, encontrou a resposta ideal. Essa receita prática, com ingredientes simples, é uma criação do gastrólogo Dalmo Moura, professor

da Ages, e traz aquele gostinho de festa junina com textura macia, sabor marcante e um toque de coco que faz toda a diferença.

Feito com milho verde fresco, essa receita de bolo pamonha assado é perfeita para acompanhar o café, servir com estilo nas festas de São João ou simplesmente matar a saudade de um bolo caseiro cheio de afeto e sabor do interior.

Ingredientes do Bolo Pamonha

4 espigas de milho verde

4 ovos

1 xícara de açúcar

1 xícara de fubá

2 colheres de sopa de farinha de trigo

½ xícara de óleo

½ xícara de leite

2 colheres de sopa de coco ralado

1 colher de sopa de fermento químico

Modo de Preparo

Retire o milho das espigas com uma faca.

Bata todos os ingredientes no liquidificador, até formar uma massa homogênea.

Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e farinha.

Leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos, ou até que, ao espetar com um palito, ele saia limpo.

Espere amornar e desenforme com cuidado.

Dica especial do chef Dalmo Moura: Forre a forma untada com palha de milho verde, antes de despejar a massa. Isso dá um toque rústico, charmoso e ainda mais autêntico na hora de servir!

Texto e foto Grecy Andrade – comunic.ativa