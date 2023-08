Rede de 500 milímetros rompe na Avenida Santa Gleide e deixa bairros sem água em Aracaju

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) informa que um vazamento provocou a interrupção deixou moradores sem água em Aracaju na manhã desta segunda-feira (7).

As informações passadas pelo assessor de comunicação da Deso, Flávio Vieira, são de que o houve o rompimento de uma rede de 500 milímetros na Avenida Santa Gleide.

Por conta do problema, os locais atingidos foram: Bairros Bugio, Novo Paraíso e Olaria, além dos Loteamentos Rosa do Sol e Jardim Bahia, Conjunto Princesa Isabel e Almirante Tamandaré.

A Deso informa ainda que uma equipe técnica está no local realizando os reparos. O serviço deve ser encerrado por volta das 14 horas, com retorno gradual do fornecimento de água.

Foto Deso