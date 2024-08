Rede de água rompe e fornecimento é interrompido hoje em sete bairros da Zona Sul de Aracaju

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), informa nesta quinta-feira (22) que, por conta de um vazamento na uma rede, sete bairros de Aracaju estão com o abastecimento de água prejudicado.

O problema foi localizada na Avenida Alexandre Alcino, no Bairro Santa Maria.

A Deso informou ainda que os locais afetados são: Santa Maria, Mosqueiro, Robalo, São José dos Náugrafos, Areia Branca, Matapuã e Gameleira.

De acordo com a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), uma manutenção está sendo realizada no local, com previsão de encerramento às 15h.

Em casos de emergência e de solicitação de serviços, a companhia disponibiliza o contato por meio dos telefones 4020-0195 ou 0800 079 0195, com prioridade para creches, hospitais, asilos e demais entidades dessa natureza.

Foto reprodução