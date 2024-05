Rede de fast food Bob’s anuncia Artplan como nova agência de publicidade

Movimentação visa reposicionar a linguagem da marca e atrair novos públicos

A linguagem e a inovação são matérias-primas para atingir novos públicos. Nessa missão, o Bob’s, primeira rede de fast food e franquia do setor no Brasil, anuncia a Artplan como nova agência de publicidade. Com a parceria, a agência, uma das maiores do país, passa a ser responsável pela comunicação 360º da marca, assinando campanhas e desenvolvendo ações de marketing integrada nos meios digitais e no offline.

“Estamos bem animados com essa parceria. A expertise da Artplan traduz as nossas necessidades, os desejos e demandas de um público que cresce cada dia mais. Com certeza, a agência contribuirá positivamente para a consolidação dos resultados do Bob’s, que neste ano celebra 40 anos de franchising e 72 anos de história”, afirma Renata Brigatti Lange, diretora de Marketing do Bob’s.

A Artplan terá papel fundamental na criação das mensagens que traduzam e atendam o consumidor da marca, com uma linguagem moderna e eficiente, tendo em vista que o Bob’s está presente em mais de 240 municípios do Brasil. “Estamos empolgados com a chegada do Bob’s, uma das marcas mais queridas e reconhecidas pelo público brasileiro. Nosso desafio será alavancar ainda mais estas relações, além de aumentar a abrangência de públicos, por meio de soluções criativas com entregas eficazes. Uma nova e poderosa comunicação vem aí, sem deixar de reforçar a originalidade da marca e o seu poder de sempre resgatar boas memórias por meio de diferentes sabores.”, conta Ana Paula Sanchez, diretora-geral da Artplan Rio de Janeiro.

Segundo Renata, o propósito da marca não muda: “está no DNA do Bob’s alimentar encontros”. A novidade é um passo em direção a uma nova estratégia de marketing, alinhada também com o novo conceito das lojas, o Bob’s Conecta, modelo premiado no setor de varejo e arquitetura.

“O objetivo é modernizar toda a rede no modelo Bob’s Conecta, que impacta positivamente nas operações, impulsionando o faturamento e aprimorando a experiência do consumidor. E vamos além, comunicar também de forma mais moderna, atraindo e consolidando novos clientes, principalmente a Geração Z”, acrescenta a diretora do Bob’s.

Desde 1985, Bob’s e Artplan atuam em conjunto, com trabalhos pontuais. A novidade firma essa relação de longa data, que transcende o tempo e abre espaço para ideias e oportunidades de negócio.

Fundado no Rio de Janeiro, o Bob’s possui mais de 1.000 pontos de venda pelo Brasil e pretende inaugurar neste ano 120 unidades, em diferentes formatos, gerando empregos diretos e indiretos, além de desenvolver a cadeia de fornecedores.

A estratégia da rede de investir em esporte, principalmente o futebol, seguirá nos planos da empresa, sendo patrocinadora do Brasileirão Betnacional – Série B, Copa Betano do Brasil e Campeonato Carioca. Com presença também em grandes eventos nacionais, como o Rock in Rio, em que desde 1985 é parceiro oficial, levando o sabor inconfundível do Bob’s.

