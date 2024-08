Rede de saúde do município de Aracaju é um caos, diz usuário

A Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju tem sido alvo de diversas criticas e denuncias de falta de atendimento e de medicamentos.

Um dos casos foi registrado há cerca de dois meses, quando um usuário, que depende de atendimento, não consegue um veículo para fazer sessões de hemodiálise, em uma clinica no centro da capital.

Nesta segunda-feira (05), o usuário que é cadastrado na UFS, no bairro Soledade, tem ido em busca de informações para saber como resolver o problema. Por telefone, o atendente informou que, no momento, os carros estão disponíveis apenas para a zona sul.

Enquanto no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) o atendimento é de excelência, na SMS os usuários enfrentam a falta de atenção.

O usuário esteve internado por cerca de 25 dias por conta de problemas renais e hoje, precisa fazer as sessões de diálise, mas não está conseguindo porque a SMS demonstra descaso e não fornece transporte.

Além dessa situação, uma outra usaria conta que espera há mais de 60 dias para uma consulta com oftalmologista.

As informações são de que há um prazo de até 90 das para que se consiga uma vaga já que a pessoa precisa fazer com urgência, uma cirurgia de catarata, o que significa que isso não irá ocorrer.

Sobre as cirurgias oftalmológicas, as informações são de que há um programa que estaria ofertando este serviço, mas por conta de falta de orientação para realizar o procedimento, as pessoas ficam sem atendimento.

Munir Darrage