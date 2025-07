Rede de supermercados GBarbosa celebra 70 anos com 70 dias de ações e prêmios

Clientes poderão concorrer a R$ 700 mil em vales-compras, descontos e frete grátis, além de aproveitar duas edições do Dia G

O que começou como um pequeno comércio de secos e molhados transformou-se em uma das maiores redes de supermercados do Nordeste, adquirida pela varejista multinacional Cencosud em 2007. Completando 70 anos de atuação com mais de 200 unidades, o GBarbosa celebra sua trajetória de sucesso com uma campanha especial de 70 dias, que prevê a distribuição de R$ 700 mil em prêmios e ações sociais voltadas a clientes, fornecedores, colaboradores e comunidades, até 4 de setembro.

Como parte das comemorações pelo aniversário, ao longo de 2025, o GBarbosa vem realizando uma série de melhorias em suas lojas físicas e canais digitais para proporcionar uma experiência diferenciada aos clientes, com uma jornada de compra mais agradável e fluida. Somente no primeiro semestre foram reinauguradas três lojas e 34 Eletro Shows nos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas. Seções como hortifruti, saudáveis e itens de fabricação própria da Padaria, por exemplo, ganharam ainda mais destaque em lojas selecionadas, incluindo a comercialização de tortas da marca baiana Perini. Já nos Eletro Shows, a nova comunicação visual e layout interno garantiram a revitalização e padronização das unidades da rede, dedicadas à venda de Eletro e Bazar.

Alinhados ao propósito da companhia de Servir de forma extraordinária em cada momento, o GBarbosa segue dedicado a oferecer a melhor experiência aos clientes, tendo como foco a variedade, destacando a qualidade em toda a sua oferta de produtos e serviços.

Campanha especial, Bolo G e homenagem aos clientes

No dia 4 de julho, todas as lojas GBarbosa realizaram um momento especial de confraternização com bolo comemorativo, reunindo clientes e colaboradores, prestigiando aqueles que ajudam a construir essa história ao longo de sete décadas. Outro exemplo é a homenagem aos clientes que também completam 70 anos nesse mês de julho, que receberão uma cesta com produtos de marca própria e uma recepção carinhosa das equipes. Além disso, nas redes sociais da marca, será veiculada uma webserie com depoimentos de clientes, colaboradores, parceiros, fortalecendo a conexão com a marca e o que a torna tão especial para eles.

O ponto alto da campanha de aniversário está sendo a ação no aplicativo, que distribuirá R$ 700 mil em prêmios durante o período. Para participar, os clientes cadastrados no App GBarbosa que realizarem compras acima de R$ 100 nas lojas físicas ou no site, informando o CPF no caixa, poderão acessar o game no App GBarbosa e girar uma roleta virtual para concorrer a vales-compras, descontos em produtos e frete grátis.

O aniversário também trará parcelamentos especiais em diversas categorias de produtos, com ofertas imperdíveis durante as edições do Dia G, e descontos de 20% em produtos exclusivos da marca para quem comprar com o Cartão GBarbosa entre os dias 18 e 24 de agosto.

Texto e foto assessoria