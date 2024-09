REDE ESTADUAL DE ENSINO LANÇA PROTOCOLO ANTIRRACISTA; FORAM APRESENTADAS PRÁTICAS EXITOSAS DAS 184 ESCOLAS

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), por meio da Coordenação de Educação do Campo e Diversidade (Cecad), realizou nesta quarta-feira, 25, o lançamento oficial do Protocolo Antirracista da rede estadual de ensino de Sergipe, no auditório da Didática VII, na Universidade Federal de Sergipe (UFS), em São Cristóvão.

O evento contou com a presença de gestores, professores, estudantes e autoridades, destacando a importância de um ambiente escolar inclusivo e sem discriminação racial.

O Protocolo Antirracista é um documento que traça estratégias para suscitar o respeito mútuo nos ambientes educativos e tem por objetivo orientar os profissionais da educação nos procedimentos necessários à prevenção e ao enfrentamento do racismo nas diversas formas em que ele se apresenta. O documento também ensina como informar os órgãos que devem ser acionados em casos de concretização da violência.

Ao discursar no evento, a diretora da Coordenação de Educação do Campo e Diversidade (Cecad/Seduc), Geneluça Santana, destaca que o sentimento é de gratidão pelo lançamento do protocolo. “Começamos o trabalho em 2022, fomos movimentando na rede de educação. Em 2023, instituímos o Selo, e hoje estamos entregando o Protocolo Antirracista. É um trabalho que inicia e traz a responsabilidade do combate ao racismo”, afirma.

Para o diretor do Departamento de Educação (DED), Genaldo Freitas, o Protocolo Antirracista representa um avanço significativo na busca pela construção de ambientes educacionais mais democráticos e inclusivo. “Esse protocolo é uma conquista coletiva, que resulta de um trabalho árduo e de um diálogo aberto com toda a comunidade escolar. Ele vem para garantir que nossas escolas sejam espaços onde a diversidade seja respeitada e celebrada, e onde o racismo seja combatido de forma estruturada e contínua”, ressaltou.

Para o professor Ícaro Suan, do Colégio Estadual Quilombola 03 de Maio, o lançamento do Protocolo Antirracista é um marco histórico para a educação sergipana. “A implementação do Protocolo não apenas reconhece a importância da luta contra o racismo, mas também fortalece o compromisso em promover um ambiente onde todos os alunos possam se sentir respeitados e valorizados, independentemente de sua cor ou origem. Essa iniciativa é fundamental para transformar o cotidiano escolar e construir uma sociedade mais justa e inclusiva”, destacou.

Práticas exitosas

Durante o evento também foram expostas as práticas exitosas das 184 unidades escolares que receberam o Selo Antirracista Professora Maria Beatriz Nascimento. As unidades escolares demonstraram, com suas experiências, que o enfrentamento do racismo pode ser incorporado ao cotidiano escolar de forma prática e eficaz.

Entre as práticas apresentadas, destacaram-se: o desfile de moda beleza negra do Colégio Estadual José Inácio de Farias, localizado no município de Monte Alegre; o estabelecimento de espaços de diálogo aberto e seguro no Centro de Excelência Gilberto Freyre, localizado em Nossa Senhora do Socorro; e o encontro multidisciplinar Beatriz Nascimento e sua diversidade de olhares.

ASN – Foto: Caio Queiroz