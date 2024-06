Rede Estadual e Preuni seguem com intensa preparação para o Enem

Serviço será realizado entre os dias 17 e 28 de junho, na sede do Instituto, sem a necessidade de agendamento

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está marcado para os dias 3 e 10 de novembro, e a rede estadual de ensino já está com força total na preparação dos alunos do ensino médio e do programa Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). No próximo sábado, 15, às 8 horas, no auditório do bloco D da Universidade Tiradentes, acontecerá mais uma edição do ‘Treinando com Pesos’, projeto que revisa as áreas de conhecimento abordadas no Enem.

Os alunos participarão da revisão de linguagens e humanas e assistirão às aulas do time de professores articuladores do Preuni. As revisões são planejadas desde o início do ano e são extremamente importantes para dar ritmo ao estudante na preparação para o Enem. Além de um teste de conhecimento específico, é uma avaliação integral, e as condições emocionais do estudante também influenciam no resultado.

Segundo a coordenadora do Preuni, Gisele Pádua, esses aulões são essenciais para a fixação dos assuntos. Ela relata que durante a semana eles estudam todos os conteúdos que são cobrados no Enem e, aos sábados, têm a oportunidade de revisar e pontuar o que é mais importante durante esse percurso. “São nesses momentos em que reforçamos o que os professores e coordenadores de polo orientam. Estudar com foco nos conteúdos e na resolução de questões é a fórmula perfeita para alcançar o sucesso no fim do processo e comemorar a aprovação”, comenta Gisele Pádua.

Cronograma de atividades

O Treinando com Pesos faz parte do elenco de ações do programa Pré-Universitário da Seduc. Além das aulas diárias iniciadas no ano letivo, os alunos participam, desde o mês de abril, dos aulões de Atualidades e Redação, com programação até o mês de setembro. O evento acontecerá nos dias 15 e 22 de junho e nos dias 3 e 10 de agosto.

As revisões regionais estão previstas para os dias 20 e 27 de julho e 17 e 24 de agosto. O cronograma prevê que o Simula Enem será realizado durante dois finais de semana de setembro. O simulado on-line já está disponível no perfil do Preuni no Instagram (@preuni.seduc). A programação fecha no dia 1° de novembro, com a grande revisão final do Enem, a maior revisão pública do Brasil.

O Preuni é considerado o maior curso preparatório do país e o que mais aprova no ensino superior do estado, com uma diversidade tanto de cursos quanto de instituições públicas e privadas do Brasil. Ele é destinado aos estudantes que cursam a 3ª série do ensino médio da rede pública no ano letivo de 2024, egressos da rede pública e candidatos inscritos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) ensino médio em 2024, com idade igual ou superior a 18 anos. Além das aulas presenciais e on-line, o Preuni disponibiliza material didático gratuito.

Foto Ascom Seduc

Assessoria de Comunicação da SEDUC