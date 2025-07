Rede GBarbosa promove corrida de rua para festejar 70 anos, em Aracaju

O GBarbosa vai promover uma corrida especial pelo aniversário de 70 anos da rede de supermercados. Os atletas poderão correr 5km ou 10km com o cenário da Orla de Atalaia. A concentração ficará na Praia da Cinelândia e a largada será às 6h30, na Passarela do Caranguejo. Os interessados já podem se inscrever no site www.centraldacorrida.com.br/evento/corregb ou no endereço: rua Rollemberg, nº 814, sala 3, bairro São José, de segunda à sexta, das 9h às 16h.

Como forma de premiar os clientes que participam do programa de relacionamento, Clube GB, as inscrições ficarão pelo valor de R$ 49,90 + 2kg de alimentos. Para usufruir deste benefício, o cliente deverá apresentar o cadastro ativo no app GBarbosa durante a fase de retirada do Kit. Para quem não for cliente do Clube GB, a inscrição ficará por R$ 70,00 + 2kg de alimentos. Já para idosos e PCDs o valor da inscrição é de R$ 35,00 + 2kg de alimentos. Os 10 primeiros PCDs inscritos e com documentos comprobatórios em conformidade terão cortesias da rede GBarbosa.

Para celebrar em boa forma os 70 anos, o GBarbosa incentiva as práticas esportivas da comunidade, com alimentação saudável e, com ação social juntamente ao Instituto Cencosud Sustentabilidade (ICS). As doações de alimentos arrecadados nas inscrições da corrida serão destinadas a ONGs sergipanas selecionadas pelo ICS e estima-se uma arrecadação de 4 mil kg de alimentos.

Detalhes e entrega dos kits

Os kits dos atletas serão completos com sacochila, chip com número de peito e diversos produtos das marcas patrocinadoras e apoiadoras da corrida. A entrega dos kits acontecerá nos dias 22 e 23/08, das 8h às 20h, na loja GBarbosa Luzia, na rua Ministro Nelson Hungria, nº 155.

Para o dia da corrida, os atletas poderão participar de aula de alongamento e aquecimento antes da largada. Um café da manhã saudável estará a postos ao término da prova com diversas opções de frutas e degustações das marcas patrocinadoras.

Premiação

O atleta que completar a prova levará sua medalha de recordação para casa. Já os que ficarem nas 5 primeiras colocações, tanto do feminino quanto masculino geral e PCDs (também masculino e feminino), além de medalhas, levarão troféus e prêmios em vale-compras nas lojas GBarbosa:

1º lugar R$ 2.000 em vale-compras para utilização exclusiva nas lojas GBarbosa;

2º lugar R$ 1.000 em vale-compras para utilização exclusiva nas lojas GBarbosa;

3º lugar R$ 500 em vale-compras para utilização exclusiva nas lojas GBarbosa.

Para encerrar o evento esportivo e de aniversário do GBarbosa, haverá um show com repertório animado da cantora Maysa Reis.

Fonte e foto: Ascom/GBarbosa