REDE PRIMAVERA LANÇA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO PARA AJUDAR VÍTIMAS DE ENCHENTE NO RIO GRANDE DO SUL

A Rede Primavera uniu forças para ajudar as populações atingidas pela maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. Em face das fortes chuvas e inundações que têm assolado o estado e provocado estragos em diversos municípios, a solidariedade e a ação conjunta tornaram-se imperativos.

Por isso, foi lançada a campanha de arrecadação de roupas, agasalhos, kit de higiene pessoal, ração para animais, água potável, alimentos não perecíveis, toalhas, lençóis, fraldas descartáveis e calçados (se possível, deixar identificado masculino, feminino e infantil).

As doações podem ser entregues em todas as unidades da Rede Primavera, na capital e interior do Estado.